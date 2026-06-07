Cada cuánto hay que regar la lengua de suegra en invierno para evitar que se seque

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar. Gracias a su capacidad para adaptarse a distintos ambientes y requerir poco mantenimiento, se convirtió en una de las favoritas para decorar hogares y oficinas.

Sin embargo, durante el invierno sus necesidades cambian. Las bajas temperaturas y la menor exposición a la luz hacen que su crecimiento se ralentice, por lo que un riego excesivo o insuficiente puede afectar su salud y provocar que las hojas comiencen a secarse o deteriorarse.

Los especialistas en jardinería recomiendan reducir considerablemente el riego durante los meses más fríos del año. En la mayoría de los casos, alcanza con regarla cada 15 o 20 días , aunque la frecuencia puede variar según la temperatura y la humedad del ambiente.

Antes de volver a agregar agua, lo ideal es comprobar que el sustrato esté completamente seco . La lengua de suegra almacena agua en sus hojas, por lo que tolera mejor la falta de riego que el exceso.

Además, si permanece en ambientes con calefacción o cerca de fuentes de calor, puede necesitar controles más frecuentes para evitar que la tierra se reseque por completo.

Durante esta época del año la planta entra en una etapa de crecimiento más lento y consume menos agua.

Por eso, regarla con la misma frecuencia que en primavera o verano puede generar problemas como acumulación de humedad, deterioro de las raíces o pérdida de firmeza en las hojas.

Por el contrario, si pasa demasiado tiempo sin recibir agua, las puntas pueden comenzar a secarse y las hojas perder parte de su aspecto saludable.

Existen algunos signos que pueden ayudar a identificar cuándo llegó el momento de volver a regarla.

Aunque es una planta resistente, algunos hábitos pueden afectar su desarrollo durante los meses fríos.

Además de controlar el riego, existen otros cuidados que pueden ayudar a que la planta atraviese esta temporada en buenas condiciones:

Si algunas hojas presentan puntas secas o manchas marrones, lo primero es revisar la frecuencia de riego y las condiciones del ambiente.

También conviene verificar que la maceta drene correctamente y que la planta no esté expuesta a corrientes de aire o calefacción directa.

Con los cuidados adecuados, la lengua de suegra puede mantenerse fuerte y saludable durante todo el invierno, conservando sus características hojas verdes y su capacidad para adaptarse a distintos espacios del hogar.

Fuente: TN