Brutal intento de femicidio en San Juan: discutió con su novia, la roció con alcohol e intentó prenderla fuego

En San Juan, un joven de 25 años fue detenido tras protagonizar un intento de femicidio en el que roció con alcohol a su pareja de 20 e intentó prenderla fuego en medio de una discusión.

El ataque no terminó en tragedia gracias a que la madre de la víctima logró intervenir a tiempo. El dramático hecho ocurrió este miércoles al mediodía en una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Fátima, en la localidad de Jáchal.

Según confirmaron fuentes judiciales, la pareja convivía en el lugar y comenzó a mantener una fuerte disputa por motivos que aún se intentan establecer.

En medio de la pelea, el agresor —identificado por sus iniciales M.E.M.— tomó un frasco de alcohol, salpicó el cuerpo de la víctima y empuñó un encendedor con la clara intención de generar las llamas.

Ante los gritos desesperados de auxilio, la mamá de la joven se interpuso rápidamente, lo que le permitió a la víctima escapar del domicilio y resguardarse.

Tras el frustrado ataque, el sospechoso armó un bolso e intentó darse a la fuga. Sin embargo, tras el alerta a las autoridades, la Policía montó un operativo cerrojo y logró interceptarlo a las pocas cuadras cuando pretendía huir de la zona.

En el lugar de los hechos, los peritos secuestraron el envase de alcohol y el encendedor señalados en la denuncia, elementos clave que ya fueron incorporados como evidencia a la causa.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Norte, liderada por el fiscal Gastón Salvio.

La causa fue caratulada de forma preventiva como tentativa de homicidio agravado por el contexto de violencia de género (femicidio) en concurso real con amenazas de muerte, debido a las graves advertencias que el detenido le habría hecho a la víctima antes de ser capturado.

Fuente: TN