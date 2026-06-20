Asocian tres movimientos simples del cuerpo al mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo en el embarazo

Una investigación de científicos daneses se propuso evaluar qué implicancias tienen en los abortos espontáneos ciertos movimientos que pueden realizar las mujeres embarazadas en el ámbito de trabajo . Los resultados fueron publicados en el British Medical Journal (BMJ), en base a registros de más de 800 mil embarazos en más de 470 mil mujeres.

Los autores del trabajo pertenecen al Hospital Bispebjerg, el Hospital Holbæk y la Universidad de Copenhague . El estudio examinó, en base a registros, a todas las mujeres embarazadas activas entre 2004 y 2018, y el impacto en el inicio del embarazo al tiempo de pie, de caminar y de agacharse hacia adelante con una inclinación igual o mayor a 30 grados .

Las tres situaciones, con diferente incidencia, se asociaron con un mayor riesgo de aborto espontáneo . El riesgo fue del 3 por ciento por cada hora adicional de estar de pie en el trabajo; del 18 por ciento por cada hora adicional de caminar en el trabajo y del 36 por ciento por cada hora adicional de agacharse hacia adelante en el trabajo.

El aborto espontáneo, en términos generales, es relativamente común: afecta a cerca del 15 por ciento de las mujeres. En la mayoría de los casos se da en el primer trimestre del embarazo, pero se lo considera dentro de esta categoría hasta la semana 20 . Entre los factores de riesgo se incluyen la edad de los padres, el tabaquismo , el trabajo nocturno, la exposición a la contaminación y a diversos compuestos químicos.

Según los expertos, un aborto espontáneo también puede ocurrir cuando el óvulo fertilizado tiene un número de cromosomas que no es normal, algo que ocurre al azar en aproximadamente la mitad de los abortos espontáneos; ciertas enfermedades, como la diabetes grave ; una infección o lesión grave; y el antecedente de haber tenido dos abortos espontáneos seguidos.

Ahora, los investigadores buscaron centrarse en otras causas que serían manejables. El estudio comprendió 803.829 embarazos de 475.312 mujeres , de los cuales el 10,1 por ciento (81.307) terminó en abortos espontáneos. Según los investigadores, en base a los resultados demostrados por cada movimiento, “la asociación para estar de pie fue modesta y podría estar influenciada por el gran tamaño de la muestra”, mientras que “la flexión hacia adelante mostró una clara relación dosis-respuesta ”.

Agregan que “aunque los mecanismos no se comprenden completamente, estas exposiciones ocupacionales pueden afectar la perfusión placentaria - N. de la R.: flujo de sangre materna - o la regulación hormonal de maneras que podrían aumentar el riesgo de aborto espontáneo”. Y concluyen: “Si los efectos observados son ciertos, respaldan la recomendación de reducir estar de pie, caminar e inclinarse hacia adelante en el trabajo durante el inicio del embarazo”.

Sin embargo, advierten que los hallazgos de esta investigación, pese a haberse realizado sobre una población muy numerosa, “podrían ser demasiado limitados”, por lo que “es esencial replicarlos en poblaciones similares , junto con la incorporación del estado de tabaquismo y otra información sobre la salud materna”.

Gabriela Avendaño, ginecóloga y obstetra del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, interpreta la investigación realizada en Dinamarca: “Las personas que hacen estos trabajos físicos durante el embarazo en general tienen menos preparación , sólo estudios primarios, y un menor nivel socioeconómico. Además poseen mayores comorbilidades : pueden ser fumadoras, obesas o no se alimentan adecuadamente, y tienen más riesgo de hipertensión o de diabetes”.

Sobre la recomendación que surge de la investigación publicada en BMJ, acuerda con con que “ como regla general es bueno decirle a la mujer embarazada que no esté mucho tiempo parada, que no camine mucho y no haga mucho esfuerzo físico porque puede aumentar un poco el riesgo de un aborto espontáneo, pero solamente si la persona se pasa ocho horas haciendo eso”.

Luego explica: “Cuando te agachás producís una contracción de los músculos abdominales inferiores que es una de las cosas que recomendamos a las mujeres en el embarazo no hacer, que no se exijan. Si una persona hace esta actividad física durante ocho horas al día probablemente estas actividades están asociadas también a cargar peso , y eso podría estar asociado a un peor resultado obstétrico”.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín