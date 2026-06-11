Armaba falsos castings para modelos de alta costura y dos chicas lo denunciaron por abuso: ya lo habían condenado por otro caso

La agencia se hacía llamar Arte y Moda Producciones , promocionaba castings de chicas jóvenes, que incluían a menores de edad, pero todo era una trampa perversa. Dos postulantes a modelos denunciaron al dueño por haberlas manoseado durante las sesiones de fotos y el hombre resultó tener antecedentes por abuso sexual. Quedó detenido.

La pesadilla que vivieron dos chicas de 22 y 25 años fue lo que terminó desenmascarando al falso productor identificado como César Gabriel Ledesma, un remisero de 39 años, que fue detenido por la Policía de la Ciudad por orden de la Justicia.

Las dos chicas contaron el 6 de marzo pasado que vieron publicaciones en las redes sociales de una supuesta agencia de modelos que convocaba a chicas de entre 13 y 23 años para un casting . El anzuelo era una vieja y conocida estrategia de marketing que tanto funciona: videos con testimonios de otras mujeres que aseguraban ser modelos exitosas y llevar varios años trabajando junto a Ledesma.

Después de responder a la convocatoria, las dos jóvenes fueron contactadas por la agencia Arte y Moda Producciones y citadas a un supuesto estudio de modelaje.

Con la ilusión de convertirse en modelos de alta costura, como prometía Arte y Moda Producciones en sus posteos de Facebook e Instagram, las chicas fueron a la dirección que les indicó Ledesma, en un quinto piso de la avenida Santa Fe al 1100, en Retiro . El lugar estaba ambientado como un set de fotografía.

Según la denuncia, lo primero que les pidió el falso productor fue que se desvistieran y se quedaran en ropa interior para tomarles las medidas corporales y confeccionar prendas a medida.

Con una cinta métrica, el responsable del casting empezó a tomar medidas muy específicas de distintas partes del cuerpo. Pero se centró en sus entrepiernas, tocándolas y rozándoles reiteradas veces las zonas genitales.

Además, le sacó fotos a corta distancia de los pechos y los glúteos .

Después del episodio que les tocó sufrir, las dos jóvenes decidieron denunciar al falso productor ante una oficina de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

A partir de las denuncias, se llevó adelante una investigación que permitió identificar al falso productor y detectar otros casos de jóvenes que relataban situaciones similares.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención. La Policía hizo tareas de seguimiento y el 9 de junio a la tarde, lograron ubicarlo en la calle, en la zona de Tucumán y Montevideo. Durante el operativo se le secuestró un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.

El acusado había sido notificado de la formación de la causa días antes de su detención y de su citación a indagatoria. Las redes sociales de Arte y Moda Producciones fueron dadas de baja.

El 6 de diciembre de 2017, Ledesma fue condenado a tres años de prisión condicional, es decir no fue a la cárcel , por abuso sexual reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí, por una denuncia del 20 de marzo de 2013. En 2022, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, archivó la causa porque el condenado cumplió las reglas de conducta.

Además, Ledesma había sido denunciado en 2025 por un episodio similar al que relataron las dos jóvenes de 22 y 25 años en marzo. Esa causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, que terminó unificando las dos denuncias, la del año pasado y la de marzo.

Fuente: Clarín