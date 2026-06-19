Apuñalaron a un hombre de 38 años en San Cristóbal: su hermano fue detenido por el crimen

Una sangrienta escena conmociona este viernes al barrio porteño de San Cristóbal , donde fue hallado el cuerpo de un hombre apuñalado durante la madrugada. Por el crimen, detuvieron a su hermano.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha , luego de que un vecino alertara al 911 al observar a una persona tendida en la vía pública. La víctima, un hombre de 38 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

En la escena del crimen se observan manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde ahora trabajan los investigadores.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a este medio que, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, se descubrió que la víctima había mantenido una discusión con su hermano. Este, de 39 años y cuya identidad no fue revelada, quedó detenido.

Durante esta mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizaron tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

Fuente: Infobae