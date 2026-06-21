Aparecieron videos de fajos de dólares en la casa que compartieron Jesica Cirio y Martín Insaurralde: qué dijo la conductora

Una nota periodística difundió ayer una serie de videos en los que se ve a Jesica Cirio mostrando fajos de dólares escondidos entre la ropa en el armario de la casa que compartía con su expareja Martín Insaurralde , ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof. Luego de que se conociera que la Justicia pedirá una copia de las grabaciones, la vedette y conductora rompió el silencio.

En una publicación que hizo en sus redes sociales, Cirio marcó que los videos se obtuvieron de manera "ilícita" y que han intentado "extorsionarla" con este contenido por más de un año. Asimismo, indicó que este material fue "manipulado digitalmente" .

"Es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobras ilícitas", comienza el comunicado publicado en Instagram.

Las grabaciones fueron reveladas este sábado por el diario La Nación , pocos días antes de que declare como testigo, el próximo 25 de junio, el

Al respecto, la conductora y bailarina afirmó que "se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales" y advirtió que "se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido intimo y privado".

En ese sentido, aseguró que estos hechos ya fueron informados a la Justicia en su momento, a través de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58, de manera que se inició una causa caratulada "CIRIO, Jessica s/d extorsión".

"Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo", sostuvo.

La existencia de esas imágenes habría sido utilizada por Piccirillo, ex pareja de Cirio, como una suerte de "mensaje" hacia la Justicia que lo investiga por maniobras vinculadas al denominado rulo financiero con el dólar blue durante el cepo cambiario, señalaron fuentes judiciales.

Hace dos semanas, el periodista Diego Suárez reveló en el programa "¿La Ves?", de Jonatan Viale en TN , que entrevistó a Piccirillo —actualmente con arresto domiciliario—, que pudo ver el video y que confirmó que en las imágenes se observaría a Cirio —ex esposa tanto de Piccirillo como de Insaurralde— filmándose en un vestidor frente a cajones repletos de dólares fajados.

Luego, el ex socio de Piccirillo, Francisco Hauque, también confirmó la existencia de esos videos .

Por otra parte, Cirio aseguró que las imágenes publicadas "se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes".

Finalmente, recordó que "trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas".

"Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia", completó.

El material de la polémica fue publicado ayer por el diario La Nación y está conformado por siete videos donde se ve a Jesica Cirio mostrando varios cajones de un vestidor con ropa de hombre, que habría sido grabado en la casa de San Vicente donde convivía la pareja.

A medida que Cirio avanza entre los cajones, levanta las remeras y se ven debajo varias bolsas herméticas de plástico con fajos de dólares. Incluso, luego levanta bolsas y debajo hay más bolsas con billetes.

En otro video, saca una valija pequeña, la abre y muestra que adentro hay una gran cantidad de bolsas con billetes. A continuación, toma una bolsa de tela, de las que se suelen usar para hacer las compras, y muestra a la cámara que adentro hay más dólares. También se puede identificar que es Cirio quien graba el video cuando levanta el celular y se la ve reflejada en un espejo.

Por el momento se desconoce por qué la conductora grabó esos videos y con qué objetivo, pero la Justicia ya pidió una copia para incluirlos en la causa que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito tras el escándalo del "Yategate" con Sofía Clerici, a fines de 2023.

Fuente: Clarín