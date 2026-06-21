Si terminaste la cinta scotch, no tires el cartón: para qué sirve y cómo reutilizarlo

Cuando se termina la cinta , mucha gente tira el cilindro de cartón sin saber que les pueden dar una segunda vida. Aunque suene extraño, este accesorio que suele terminar desechado, puede reutilizarse como un organizador de cocina o de cualquier mueble .

De esta manera, reducís residuos y obtenés accesorios funcionales sin gastar de más.

Una vez terminado, podrás usarlo para almacenar cubiertos , utensilios de cocina , lápices , brochas de maquillaje o herramientas de uso frecuente.

Los tubos de cartón de las cintas adhesivas son resistentes y pueden tener una segunda vida antes de ser reciclados. Distintos proyectos de reciclaje creativo los utilizan para fabricar organizadores , cajas decorativas e incluso elementos de decoración para el hogar.

Fuente: TN