Añadí 1 cucharada de este ingrediente al agua de remojo: tus toallas manchadas lucirán como nuevas, sin frotar

Con el paso del tiempo, hasta las toallas más cuidadas pierden ese blanco radiante y se ven opacas o amarillentas. El uso diario, la humedad y los restos de jabón hacen que las fibras de algodón acumulen suciedad . Sin embargo, existe un truco simple y económico que puede devolverles su aspecto sin necesidad de productos caros.

Las toallas de algodón absorben agua, jabón, sudor y hasta minerales del agua de lavado . Todo eso se va quedando entre las fibras y, con el tiempo, cambia el color y la textura del tejido. El resultado: toallas que se ven viejas, aunque estén limpias.

Al poner las toallas en remojo, el ingrediente clave que se debe agregar es el bicarbonato de sodio . Su poder para eliminar residuos acumulados ayuda a que las fibras recuperen su color y suavidad. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

No hace falta frotar ni cepillar con fuerza: el bicarbonato actúa solo y ayuda a que los residuos se desprendan fácilmente durante el lavado. Así, las fibras se mantienen suaves y no se desgastan.

Además de este truco, hay algunos cuidados básicos que hacen la diferencia:

Con estos pasos simples y un ingrediente que seguro tenés en casa, podés devolverle el blanco y la suavidad a tus toallas sin esfuerzo y sin gastar de más.

Fuente: TN