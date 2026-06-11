Alberto Hernández, ingeniero jubilado: “Un plomero o un albañil van a ganar más que los ingenieros”

La comparación entre estudiar una carrera universitaria y formarse en un oficio tradicional es una discusión frecuente en el mercado laboral. Frente a este debate, Alberto Hernández, un ingeniero industrial jubilado , aseguró las personas que se dedican a ciertas profesiones manuales , como la carpintería o la plomería, ya reciben mejores ingresos iniciales que muchos egresados de la universidad .

En una entrevista en el canal de YouTube De Cero A Ingeniero – Podcast , Hernández consideró que una buena profesión para el futuro son oficios “como ser albañil, electricista o plomero , porque van a ganar más que los ingenieros ”, e incluso afirmó que muchos de ellos ya tienen salarios superiores.

Alberto Hernández trabajó durante muchos años en distintos sectores: la industria farmacéutica, hospitales, el Teatro Real de Madrid y el Museo Thyssen de la capital española, donde ocupó el cargo de jefe de mantenimiento . Teniendo en cuenta esa última experiencia, señaló que la falta de profesionales calificados ya se nota en distintos rubros .

En ese sentido, comparó la salida laboral de muchos ingenieros recién egresados con quienes estudian Formación Profesional (FP) en España , donde los estudiantes se preparan para algún oficio o profesión concreta: “ Un electricista, un plomero o un mecánico de autos, a día de hoy, saliendo de la Formación Profesional, que es más corto que estudiar una carrera, sale ganando entre 1,5 y 2 veces lo que un ingeniero ”.

Según el Hernández, el punto central de este debate no está solo en el salario, sino también en la oferta disponible , dado que cada vez hay menos trabajadores formados en oficios . “Ahora mismo, pero pronto van a poder elegir clientes y van a poder cobrar lo que quieran ”, consideró.

Hernández consideró que la escasez de trabajadores en estos rubros no es una situación que haya aparecido de golpe, sino que se trató de un proceso paulatino. En específico, indicó que parte del problema comenzó con la crisis económica de España en 2008, cuando muchas familias empezaron empujar a sus hijos a estudiar carreras universitarias .

“Todos se asustaron y le dijeron a sus hijos que que tenían que estudiar para que no les pasase lo que a sus padres. Ha sido un problema sociológico ”, remarcó.

En esa misma línea, advirtió que esto podría tener consecuencias en el mediano plazo: “ Cada vez hay menos profesionales y es un problema ya no solo de mantenimiento, sino a nivel de obra y de todo. De aquí a 10 años va a ser un problema”.

En otro tramo de la charla, Hernández reconoció que “se empieza ganando poco como ingeniero” , luego de haberse graduado en la universidad. Según indicó, “todos ellos están en un rango de entre 24.000 y 30.000 euros anuales”, lo que equivale a entre 2.000 y 2.500 euros al mes. Para tener una referencia, el salario mínimo en España en 2026 está fijado en 17.094 euros brutos al año.

Sin embargo, aclaró que la trayectoria hace que la situación sea diferente. Es que en puestos de mayor responsabilidad, esos salarios pueden crecer de manera importante: “El rango de gente con más experiencia puede estar entre 50.000 y 90.000 euros” .

Fuente: TN