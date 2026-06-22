Ahora la Justicia busca a Jésica Cirio: quiere revisarle el celular para ver si ahí está el video del escándalo

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó una serie de medidas de prueba para encontrar a la modelo y conductora Jésica Cirio luego que en un allanamiento que se realizó este domingo en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires no fue ubicada.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el objetivo de las medidas es dar con Cirio para secuestrarle el celular y otros elementos tecnológicos para ser peritados y determinar si allí está el video que grabó mostrando fajos de dólares en el vestidor de la casa de San Vicente en la que vivió con Martín Insaurralde , su ex marido y ex intendente de Lomas de Zamora, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

En tribunales llegó la información de que Cirio podría estar fuera del país pero ese dato no está acreditado en el expediente. La conductora está siendo investigada en la causa y si bien no tiene prohibición de salida del país, sí la obligación de informarlo cuando lo hace. "No hay constancia de que haya informado un viaje", señaló una de las fuentes consultadas.

El diario La Nación público el fin de semana una serie de videos en los que Cirio grabó un vestidor de hombre en los que se ven millones de dólares guardados en cajas, bolsas, una valija y en cajones debajo de remeras.

Se trata del vestidor de Insaurralde de su casa de San Vicente en la que vivió con Cirio cuando estuvieron casados. A partir de la difusión de los videos, el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola -quien en octubre de 2024 pidió la indagatoria de Insaurralde por enriquecimiento ilícito- solicitó dos allanamientos que se concretaron el domingo a la mañana por orden del juez Armella.

Uno fue en el departamento de Cirio de la zona porteña de Las Cañitas. Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 19 mil dólares y armas que están registradas a nombre de la pareja de la conductora, el empresario Nicolás Trombino. Pero ninguno de los dos estaba y no se encontraron elementos que puedan ser útiles para la causa.

El segundo procedimiento se hizo en la casa de Elias Piccirillo , ex pareja de Cirio, que cumple prisión domiciliaria en una causa por extorsión a un ex socio. La justicia dispuso ese allanamiento porque públicamente se vínculo a Piccirillo con la tenencia de los videos.

La ex pareja de Cirio entregó su celular y dio la clave para que el personal de Gendarmería ingrese al móvil y pueda constatar si allí estaban los videos. No estaban.

Ante la negativa de los resultados de los allanamientos, el juez Armella dispuso nuevas medidas para intentar dar con Cirio y poder obtener los videos.

Las imágenes son clave para determinar su origen: fecha y lugar en el que se realizaron, entre otras medidas que analiza la justicia. Como las imágenes son de millones de dólares se trata de una prueba fundamental para la causa de enriquecimiento ilícito contra Insaurralde.

El caso se inició en septiembre de 2023 cuando se difundieron videos de Insaurralde con la modelo Sofia Clerici en un viaje de lujo en un yate en Marbella. Insaurralde era entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y dejó el cargo. Fue en plena campaña por las elecciones nacionales de 2023 que ganó Javier Milei .

El fiscal Mola y Diego Velasco , titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), pidieron la indagatoria de Insaurralde y de otros familiares por enriquecimiento lítico. Consideraron que el exintendente no podía justificar su nivel de vida con sus ingresos de funcionario. El viaje a Marbella en el yate "Bandido", según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

Cirio está imputada en la causa pero por el momento no tiene un pedido de indagatoria.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín