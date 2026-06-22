Agus Gandolfo mostró qué comió en pleno partido de la Argentina y levantó la polémica: “Aguante el chori, pero no me quejo”

Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez , es una de las mujeres de los jugadores de la selección argentina que más seguidores tiene en sus redes y que más material comparte en la previa de los partidos, así como también durante y post. Esta vez, en el encuentro ante Austria , no solo publicó su look albiceleste sino que mostró qué comió en pleno partido y sorprendió a más de uno con la elección .

Agustina eligió un menú que no suele ser el habitual en un partido de fútbol: sushi. A sabiendas de eso, escribió junto al video: “ Aguante el chori de Argentina, pero no me quejo ”.

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Fuente: La Nación