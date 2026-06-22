En qué canal pasan Francia vs. Irak por el Mundial 2026 hoy

Este lunes, desde las 18 (horario argentino), Francia e Irak se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del canadiense Drew Fischer, se disputa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto galo debutó en el torneo con una contundente victoria sobre Senegal por 3 a 1, con un gran segundo tiempo, y pisó fuerte en una zona donde es favorita a quedarse con un primer puesto que por ahora comparte con Noruega con tres unidades cada uno. Es uno de los candidatos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene, con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Desiré Doué y Rayan Cherki, entre otros.

Los asiáticos, por su parte, empezaron la Copa del Mundo con una derrota frente a los noruegos por 4 a 1 . Por este motivo, están obligados a sumar puntos para no quedarse prácticamente afuera de la pelea por la clasificación. Sin una gran tradición futbolística, su única participación ecuménica hasta el momento fue en México 1986, cuando perdieron los tres juegos de la primera etapa.

El partido está programado para este lunes a las 18 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.14 contra los 36.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Irak. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.00.

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Fuente: La Nación