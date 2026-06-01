Adiós a tu living chico: 4 ideas modernas para ganar metros cuadrados y que parezca más grande

En tiempos de monoambientes y casas cada vez más compactas , el living se convierte en el corazón del hogar y también en uno de los espacios más difíciles de resolver. Pero la buena noticia es que no hace falta tirar paredes ni hacer obra para que tu living se vea mucho más grande.

Con un par de decisiones inteligentes y algunos trucos de interiorismo, hasta el ambiente más chico puede transformarse en un espacio cómodo, moderno y con mucha onda. Acá te contamos 4 ideas clave para ganar metros visuales y optimizar tu living sin gastar de más .

En los espacios reducidos, el tipo de mueble que elijas hace toda la diferencia. Sofás bajos, mesas de líneas simples y estructuras abiertas (como patas finas o bases elevadas) ayudan a que el ambiente “respire”.

Los muebles muy robustos o altos cortan la visual y achican el espacio. En cambio, los diseños livianos dejan ver más superficie de piso y generan sensación de amplitud inmediata .

Los colores claros son aliados infalibles para ampliar visualmente cualquier living chico. Blancos cálidos, beiges, grises suaves y tonos tierra ayudan a unificar el espacio y a que todo se vea más grande.

La clave está en evitar contrastes muy marcados entre paredes, muebles y textiles. Cuando la paleta es continua, el ojo no encuentra interrupciones y el ambiente se agranda solo .

Los espejos siguen siendo el truco más efectivo del interiorismo. Bien ubicados, duplican visualmente el espacio y multiplican la luz natural .

Colocalos frente a una ventana o en paredes laterales para ampliar la profundidad del living. También podés sumarlos en puertas de placar, paneles o como parte de una composición decorativa.

La luz es clave para ampliar espacios. Combiná distintos puntos de iluminación —general, puntual y ambiental— para generar profundidad y evitar zonas oscuras que achican el ambiente.

Lámparas de pie, veladores y tiras de luz cálida crean un living más envolvente y visualmente más amplio, sobre todo de noche.

Con estos cinco trucos, tu living chico puede convertirse en el espacio favorito de la casa. No hace falta obra ni grandes inversiones: solo un poco de creatividad y ganas de renovar .

Fuente: TN