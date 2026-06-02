Acusan al presidente de Uruguay de comprar una camioneta con un descuento de US$25.000: “Ni Menem se animó a tanto”

MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , se vio envuelto en una controversia en la última semana por la compra de una camioneta con un descuento de US$ 25.000, pocos días antes de asumir la presidencia . Este lunes, el mandatario pidió disculpas por una serie de declaraciones sobre el asunto que generaron críticas de sectores de la oposición.

La polémica se desató cuando un programa de la radio local Carve detectó incongruencias en la declaración jurada de Orsi en la compra de una camioneta de alta gama. La presidencia presentó la boleta de 54.000 dólares, unos US$ 25.000 menos que el precio que tenía el vehículo en el mercado en febrero de 2025, días antes de asumir la presidencia el 1 de marzo.

Según informó El País , este sábado, el presidente intentó aclarar la situación de la compra y señaló que ante “ descuentos se tiraba siempre de cabeza ”, lo que causó cuestionamientos de la oposición. El senador nacionalista Sebastián Da Silva le recriminó: “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto " .

El presidente Yamandú Orsi difundió este lunes un mensaje público para responder a los cuestionamientos surgidos en torno a la compra de la camioneta Hyundai Santa FE y al descuento recibido en la operación. “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré… pic.twitter.com/enLACPg3EI

Además, en otra publicación, le exigió a Hyundai , la empresa de la camioneta que compró Orsi, que verifique que “la prebenda” otorgada al presidente esté dentro de los parámetros de anticorrupción de la compañía.

En esta línea, el Partido Colorado emitió un comunicado en el que pidió respuestas y definió la situación del titular del Poder Ejecutivo como “grave”. “Las explicaciones brindadas hasta el momento por distintas autoridades, incluido el presidente, han resultado insuficientes, contradictorias y poco claras. Lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, algunas de las manifestaciones públicas realizadas han generado nuevas interrogantes y han contribuido a agravar la preocupación pública”, indicó.

Orsi, por su parte, volvió a dar declaraciones este lunes y admitió que “hay dudas sobre el cómo y el por qué” de la compra del vehículo. “Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”, señaló.

Explicó que decidió la compra previo a asumir como presidente por presentar “las características apropiadas para el nuevo desafío” y porque consideró “razonable” el precio del vehículo. “Si algún organismo contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual del mercado, lo haré sin demora ”, puntualizó.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) estudiará el caso en los próximos días, a pedido de opositores de centroderecha por medio de tres denuncias.

Uruguay es el país de América Latina percibido como menos corrupto y el número 17 en el mundo, según Transparencia Internacional, mientras que otros países de la región que se encuentran en niveles similares son Chile y Costa Rica.

La polémica llega en momentos en que el presidente uruguayo enfrenta una caída en la aprobación de su gestión, según varias consultoras locales.

Fuente: La Nación