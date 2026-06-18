A qué hora llueve hoy en Buenos Aires según el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves 18 de junio con cielo mayormente nublado y lluvias aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano .

Según el SMN, durante la mañana el cielo estará nublado y la probabilidad de precipitaciones será de apenas 0% a 10% , por lo que no se esperan lluvias significativas.

La situación cambiará durante la tarde , cuando se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de entre 40% y 70% . La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 13°C .

Para la noche , las condiciones inestables continuarán y las chances de precipitaciones seguirán entre 40% y 70% , con una temperatura estimada de 11°C .

Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias se despedirían durante la madrugada del viernes y darían paso a una mejora gradual de las condiciones.

Para el viernes 19 de junio se espera una mañana con algunas precipitaciones aisladas, pero con una rápida disminución de la nubosidad hacia la tarde. La temperatura oscilará entre 8°C y 14°C .

Durante el fin de semana se prevén jornadas estables, con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas de entre 6°C y 7°C y máximas cercanas a los 15°C , sin probabilidad de lluvias.

Fuente: TN