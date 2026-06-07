¿“7 o 8″ o “7 u 8”?: cuál es la forma correcta de escribirlo según la RAE

La lengua española tiene reglas que muchas veces pasan desapercibidas hasta que surge una duda concreta. Una de ellas tiene que ver con el uso de las conjunciones “o” y “u” , especialmente cuando se utilizan delante de números escritos con cifras.

La consulta volvió a cobrar relevancia después de que la Real Academia Española (RAE) respondiera en sus redes sociales a una pregunta vinculada a una frase muy particular: “580 kilos o 8 adultos” .

Según explicó la RAE, la forma correcta es:

La conjunción “o” cambia por “u” cuando la palabra siguiente comienza con el sonido /o/ , para evitar la repetición de sonidos similares y facilitar la pronunciación.

La RAE aclara que la regla no depende de cómo esté escrito el número, sino de cómo se pronuncia.

Por ejemplo, aunque la cifra sea 8 , al leerla se dice “ocho” , que comienza con el sonido /o/. Por eso corresponde usar “u” .

La institución lo explicó con este ejemplo: “Puesto que el cambio de la conjunción ‘o’ a ‘u’ obedece a razones fónicas, también se produce ante números escritos con cifras cuyo numeral empieza por /o/: ‘580 kilos u 8 adultos’ ”.

Fuente: TN