Waldo Wolff le ganó un juicio por antisemitismo a un tuitero que lo llamó “jabón” y pidió “que se tome conciencia” ante la discriminación

Hace más de un año, en enero de 2025, el legislador porteño por el PRO Waldo Wolff denunció penalmente a un usuario de X por un comentario en su contra al considerar que era antisemita y promovía el odio. El caso finalmente se resolvió con un pedido de disculpas del agresor y una visita al Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires.

El detonante de la denuncia fue la utilización de la palabra "jabón", un término de connotación antijudía porque precisamente es lo que hacían los nazis con los cuerpos de sus víctimas tras matarlas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

En su intensa actividad en las redes sociales, el también ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recibió una respuesta crítica de un usuario , a la que le contestó con una advertencia de que lo llevaría a la justicia.

"Mira que nunca le pegás al desfinanciamiento de Nación, siempre le echas la culpa a PBA... Andá a meter presos a los grafiteros, gordo jabón", decía el posteo que desató el proceso penal en contra del usuario @bertana2014 de sobrenombre "Margus" y aún un activo militante kirchnerista en la red social X.

Tal como explicó el propio Wolff, la connotación antisemita de esta palabra viene porque "es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas".

Según el exministro de Seguridad porteño, se comunicó con la persona que hizo esa publicación y le advirtió: "En nuestro país decir 'jabón' es un delito , si continúas con eso, te voy a denunciar".

Así, tras recibir como respuesta "dale, hacelo" , Wolff comenzó un proceso penal que terminó este martes con un pedido de disculpas del autor del tuit y una visita al Museo del Holocausto de Buenos Aires, todo a partir del trabajo de la fiscal especializada en discriminación, Andrea Scanga.

En Argentina, los mensajes de odio están penados por la l ey Antidiscriminatoria 23.592, que impone represalias a quienes alienten o inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. El exfuncionario porteño puso como ejemplo de un caso similar al que sufrió el uso de la palabra "mogólico" para referirse a personas con discapacidad.

Wolff, quien también fue exvicepresidente de la DAIA, explicó a Clarín que el objetivo de seguir adelante con su denuncia fue "que se tome conciencia" y que se dé un " ejemplo para mostrar a la gente que es un delito".

"Que la gente haga la denuncia" , sostuvo el legislador porteño y dirigente de la comunidad judía.

Asimismo, indicó que por la vía judicial la lucha contra este tipo de agravios es "mucho más efectiva" para marcar que "con esto no".

JABÓN NO!! Jabón es lo que hacían los nazis con los cuerpos de los judíos después de asesinarlos en la cámaras de gas. Utilizar ese término en la discusión política no solo no es gracioso sino que en nuestro país es un delito. JABÓN NO!! pic.twitter.com/dBvBUoVrDA

El legislador por el PRO destacó que ser argentino y judío son dos realidades que "conviven de forma paralela" y que a su parecer nota "tanto antisemitismo como antes" .

"Tenemos más amigos que nunca", sostuvo con respecto a Israel en el contexto internacional y remarcó la situación de varios países árabes que "hoy están en contra de Irán".

Tras destacar la capacidad militar con la que cuenta el gobierno israelí en la actualidad en comparación con la época del régimen nazi en Europa donde nació la macabra referencia entre judíos y el término "jabón", Wolff subrayó que a los que están en contra del judaísmo y de Israel, "esto les molesta pero se la van a tener que bancar" .

Fuente: Clarín