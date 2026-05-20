El Gordo Dan se metió en la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente”

Daniel Parisini , más conocido en X como el "Gordo Dan" , se metió en la interna libertaria que estalló el último fin de semana cuando Santiago Caputo vinculó a Martín Menem con una cuenta anónima que criticaba en duros términos al Gobierno. El referente de Las Fuerzas del Cielo aseguró que al Presidente , quien este martes respaldó al titular de la Cámara de Diputados al sostener que le “prefabricaron” una “controversia”, “le mintieron” .

“ Estoy convencido que no es algo fabricado . Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem , lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”, lanzó el Gordo Dan desde el streaming Carajo .

En esa dirección, añadió: “Además, vuelven a cambiar la versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba de una equivocación del CM suyo, con lo cual ahora dicen que es una operación implantada, lo que no tiene conexión con la versión que Martín Menem había dado a conocer”.

Fue luego de que Javier Milei respaldara a Martín Menem en medio de su pelea con Santiago Caputo, al sostener que le “prefabricaron” una “controversia”.

“A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas. Vamos a ver qué es lo que hacen. No se puede tomar a la gente de pelotuda ”, completó Parisini.

El referente de la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo habló después de que Milei defendiera en Neura a Menem y asegurara que "la controversia del fin de semana está prefabricada".

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem , o sea, eso está prefabricado, de hecho tanto Martín lo explicó dentro de Gabinete”, dijo el Presidente y se ofreció a pasar el video de Oría del que habló el Gordo Dan.

Milei enfatizó que la situación fue armada “para generar un problema” y destacó no solo su vínculo cercano con el asesor presidencial sino la tarea que el riojano lleva a cabo en Diputados.

"Santiago Caputo es como un hermano para mí y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y la otra”, agregó.

Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente https://t.co/wXctJmkhBm pic.twitter.com/B5U8dp0VwF

Algunas horas más tarde, ya en la madrugada de este miércoles, el Gordo Dan volvió a arremeter con el tema en su cuenta de X. "Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de 'Rufus ' con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem", escribió.

La publicación, realizada a las 2.46 junto a un video, planteó que "el link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem". "No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente ", insistió.

Fuente: Clarín