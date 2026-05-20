Nuevo encuesta y ranking de intendentes: cambió el líder y uno de La Cámpora terminó último

Un vecinalista sin afiliación partidaria arriba y un histórico camporista abajo. Esos fueron los polos de una nueva encuesta y ranking de intendentes del Conurbano que adelanta Clarín este miércoles. Primero quedó Jaime Méndez , de San Miguel ; y último, Julián Álvarez , de Lanús .

El sondeo lo publica mensualmente CB Global Data , una firma que se hizo conocida a principios de 2020, cuando comenzó a difundir un ranking pero de gobernadores . Luego fue sumando estas tablas de jefes comunales, del GBA y el interior; y también, comparativas de presidentes de Sudamérica y Latinoamérica .

El último relevamiento incluyó entre 510 y 699 casos , entrevistados en cada uno de los 24 municipios del Gran Buenos Aires entre el 11 y el 15 de mayo, con un margen de error de +/- 3% a 4%.

Para ordenar el ranking se usó lo que se conoce como "diferencial de imagen" . Es el número que resulta de restar la valoración positiva con la negativa. En este caso, 15 de los 24 intendentes evaluados terminaron con saldo a favor (más apoyo que rechazo), lo que confirma que las figuras políticas locales tienen mejores cifras que las nacionales.

En el arranque del informe, CB Global Data destaca los principales resultados del mes y los cambios respecto a la medición anterior. Dice así:

"Los tres intendentes del GBA mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son Jaime Méndez ( San Miguel ), quien encabeza el ranking con un diferencial de + 26,5 puntos porcentuales; seguido por Leonardo Nardini ( Malvinas Argentinas ), con + 25,2 puntos; y en tercer lugar Federico Otermín ( Lomas de Zamora ), con un saldo positivo de + 22,6 puntos".

"En el otro extremo del ranking, los tres intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Julián Álvarez ( Lanús ), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de - 16 puntos porcentuales; seguido por Gustavo Menéndez ( Merlo ), con - 15,8 puntos; y Fernando Moreira ( San Martín ), con un saldo de - 15 puntos".

"En relación con el mes anterior -comparando el diferencial de imagen de la medición previa con el de este mes-, el intendente que más creció fue Ariel Sujarchuk ( Escobar ), con una mejora de + 5,7 puntos porcentuales en su diferencial. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Federico Achával ( Pilar ), quien registró un descenso de - 5,8 puntos (y había liderado en abril)".

CB ordena la tabla por diferencial de imagen para poder comparar números de intendentes que hace años están en la gestión -y son muy conocidos por sus vecinos-, con otros que llevan apenas meses en el cargo, porque reemplazaron a los jefes comunales que se fueron para asumir, por ejemplo, en la Legislatura bonaerense.

Así se da la particularidad, por caso, de que Juan José Fabiani , de Almirante Brown , quede sexto (entre "los 8 mejores") aunque tenga casi 59 puntos de "no sabe / no contesta". Ocurre que su balance entre los que sí responden sobre su imagen, es bueno: combina 28,2% de positiva y 13,1% de negativa (saldo + 12,5 puntos).

Otras dos con alto nivel de desconocimiento quedan en el lote de "los 8 del medio": son Lorena Espina , de José C. Paz (13°, con 15,1% de positiva y 11,3% de negativa), reemplazante de Mario Ishii; y Eva Mieri , de Quilmes (15°, con + 23,8% y - 22,4%), que sucedió a Mayra Mendoza.

El único no tan conocido que termina en el grupo de "los 8 peores" es Carlos Balor , quien asumió en Berazategui tras la muerte de Juan José Mussi . Tampoco le fue tan mal: finalizó 17°, con + 33,6% y - 37% de imagen.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín