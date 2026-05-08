Vuelven a ser tendencia las blusas vintage de los 70: ideales para usar con jeans y polleras este 2026

Este 2026 las blusas vintage de los años 70 vuelven con fuerza y se convierten en tendencia de esta temporada. Son ideales para combinar con jeans rectos, baggy o polleras largas, logrando un estilo cómodo y fácil de llevar.

Se trata de las blusas boho , con mangas amplias, encajes y telas livianas. Perfectas para quienes buscan un look relajado, romántico y con mucha onda.

La moda dejó atrás las remeras básicas y las camisas rígidas para darle lugar a prendas con más textura y movimiento. La blusa boho es ese punto justo: liviana, pero con presencia visual y detalles que hacen la diferencia.

El famoso peasant top —la blusa bohemia por excelencia— se combina con jeans, polleras midi e incluso trajes, sumando un toque setentoso. Bordados, lazos, puntillas o mangas globo ya arman el look sin necesidad de recargar con accesorios.

La dupla blusa boho + jean es la más simple y efectiva para sumarse a la tendencia. Un jean recto o baggy baja el romanticismo de la blusa y evita que el conjunto quede demasiado teatral.

Si preferís un guiño más setentoso, los jeans oxford o bootcut son la opción ideal. En ese caso, lo mejor es mantener el resto del look más limpio: sandalias, botas simples o accesorios discretos.

Las versiones más buscadas son las blusas con lazos en el cuello, puntillas, mangas abullonadas, bordados florales, transparencias suaves y terminaciones artesanales .

En cuanto a colores, el blanco y el crudo siguen siendo los favoritos, pero también se imponen los tonos tierra, chocolate, vainilla y celeste lavado, ideales para el otoño y para no saturar el conjunto.

Fuente: TN