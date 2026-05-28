“Voy a volver a cantar”, la frase de Mauricio Macri que alimenta su candidatura presidencial

"Voy a volver a cantar" . Con esa respuesta al ingreso de un encuentro con dirigentes del PRO, Mauricio Macri dejó abierta la puerta a una posible candidatura presidencial en 2027.

El ex presidente respondió a la consulta de un

Macri fue consultado por el "operativo clamor" y bromeó con que se hace "para que cante". Fue allí que, también en clave política, soltó: "Voy a volver a cantar".

También hubo espacio para referirse a lo que fue la declaración de Sergio Schoklender, en el marco del juicio por Sueños Compartidos, sobre un presunto pedido de Aníbal Fernández en el segundo mandato de Cristina Kirchner, para que se armen causas y se investiguen a funcionarios del PRO.

"Fueron años muy duros, en la Ciudad y en la Nación después, con todo ese ejército de demolición para que el cambio no avanzara. Por suerte el cambio volvió en el '23 y ahora hay que lograr que sea indestructible", se refirió a esa etapa del kirchnerismo. Sobre la denuncia en sí de Schoklender en la causa judicial, dijo: "Le doy todo el crédito, es verdad".

Macri consideró, en tanto, que el kirchnerismo hoy "está más débil" que en aquellos años en los que gobernaba Cristina. "Están desarmados, la Justicia actuó en un tiempo largo, pero lo hizo. Están peleados ellos, no están articulados y no es el mismo kirchnerismo el de ahora que el del '15 o el del '19", resumió.

Además, Macri dejó una frase sobre la actualidad de Boca, que hoy define su pase a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. "El próximo paso importante es hoy, que tenemos que ganarle a los chilenos", lanzó sobre el cruce con Universidad Católica.

Fuente: Clarín