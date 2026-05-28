Sectores del radicalismo se reúnen para presionar por una alternativa radical y demócrata de cara a 2027

Sectores del radicalismo empiezan a presionar por una alternativa radical y demócrata para 2027 que se diferencie del gobierno de Javier Milei y se oponga a la vuelta del kirchnerismo. Se reúnen este viernes para discutir "ideas y propuestas como alternativa popular en la elección presidencial de 2027".

La movida está organizada por el ex presidente del Comité Nacional (que llevó a la UCR a Juntos por el Cambio) Ernesto Sanz; el ex jefe de bancada de JxC en Diputados, Mario Negri; el ex auditor y ministro Jesús Rodríguez, el ex legislador Federico Suárez Lastra, entre otros.

"El tiempo transcurre inexorable. Sobre mediados de 2026 ya se preparan las fuerzas con aspiraciones de participar en la elección nacional del año próximo. El Radicalismo, que expresa el legado de Raúl Alfonsín, apenas aparece en el panorama de las opciones. En apoyo de las autoridades partidarias, sentimos la necesidad de movilizarnos para evitar que ese espacio quede vacío porque debe ser llenado a tiempo ", sentencian en la convocatoria.

Meses atrás, Sanz había declarado a Clarín que “el radicalismo perdió la organicidad y fue un 'sálvese quien pueda'”

Según estimaron a Clarín habrá una centena de personas todo el país que son dirigentes partidarios y ex legisladores nacionales y provinciales. La idea, señalan, es ofrecer un espacio de debate horizontal.

Saben que la UCR sola no es opción por eso hablan de "radicales y demócratas" y no descartan una cercanía con actores del PRO y otros espacios.

Si bien celebran las gobernaciones radiales existentes en cinco provincias y numerosas intendencias, apuntan que "es lógico que en esas esferas se adopten posturas conducentes para retener los gobiernos" y plantean la necesidad de tener una identidad partidaria. Señalan que "c ada día que pasa se pone más en evidencia la distancia que nos separa del actual gobierno nacional" e insisten en la necesidad de "gestar una alternativa".

En efecto los gobernadores radicales Leandro Zdero de Chaco y Alfredo Cornejo de Mendoza en la última elección fueron directamente con el sello de La Libertad Avanza y la boleta violeta.

El presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, fue avisado del encuentro. "Esto no es ninguna corriente interna" aclararon los organizadores.

Chiarella es santafesino y cercano al mandatario de esa Provincia, Maximilano Pullaro. La semana pasada logró reunir en el Comité a cuatro de los cinco gobernadores. El único que faltó fue el correntino Juan Pablo Valdés aunque mandó una carta de adhesión.

A su vez, Cornejo desembarcó en territorio porteño con la Fundación Deliberar, que será comandada por Lucas Clark, prosecretario Administrativo del Senado.

En el Congreso la UCR está en su mínimo histórico de representación. Sin una estrategia nacional unificada en las elecciones, terminaron consolidando un bloque de 10 senadores, mientras que en Diputados el bloque oficial tiene sólo seis miembros, aunque hay otros radicales, como Martín Lousteau y Pablo Juliano, en otras bancadas.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín