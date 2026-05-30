Volvían del gimnasio y murieron al chocar contra un camión en Corrientes: tenían 17 y 18 años

La ciudad de Gobernador Virasoro , ubicada en la provincia de Corrientes , permanece en estado de conmoción luego de que una pareja de adolescentes muriera en un accidente vial . Las víctimas fueron identificadas como Joaquín Esteban Giménez , de 17 años, y Verónica Agustina Ponso , de 18.

Todo ocurrió el martes, cuando los jóvenes regresaban en moto del gimnasio y colisionaron contra un camión Mercedes-Benz 1114 en la ruta 14. Según se informó, el siniestro se produjo cuando el vehículo utilizado para el reparto de insumos para la construcción intentaba ingresar a una estación de servicios.

En ese instante, la motocicleta en la que viajaban ambos jóvenes impactó contra las ruedas duales del lado derecho del vehículo pesado. Pese a que circulaban con casco puesto, los adolescentes murieron en el acto , sin posibilidad de que fueran reanimados.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no determinaron las responsabilidades del siniestro. De acuerdo con la información publicada por Diario Cuyo, el fiscal a cargo dispuso la detención preventiva del conductor del camión mientras avanza la investigación para esclarecer cómo se produjo el choque y si existieron maniobras imprudentes por parte de alguno de los involucrados.

Según la información a la que tuvo acceso Alvear Press, los familiares de la joven reconocieron que la motocicleta era de la familia. “Verónica aprendió a conducir el año pasado gracias a una amiga. Siempre les pedí que usaran casco, que se cuidaran, que no cruzaran semáforos en rojo”, recordó su madre.

Momentos antes de que fuera notificada por la muerte de su hija, la mujer reconoció que había comenzado a preocuparse porque los jóvenes no regresaban a la casa. Sobre todo, porque sabía que la joven debía volver a un horario determinado para poder cursar una materia virtual, ya que este año había comenzado la Licenciatura en Nutrición a distancia.

Aunque contó que se había enterado del accidente ocurrido en la ruta 14, la mamá de Verónica no imaginaba que las víctimas eran su hija y su yerno. Pese a la conmoción, brindó detalles de cómo era la relación que tenían los adolescentes, quienes también tomaban clases de Jiu Jitsu.

“Tenían una relación muy linda. Se hacían tarjetitas y él le escribía largas cartas. A ella le costaba un poco más expresarse de esa forma” , rememoró al contar que, cuando la joven cursaba, él solía hacerle compañía. Incluso, mencionó que Joaquín había adaptado su dieta después de que Verónica fuera diagnosticada con celiaquía.

Respecto a la vida del joven, se conoció que sus padres estaban separados y vivía con su abuelo, una tía y un hermano más chico que él. Según relataron los vecinos, era habitual verlo caminar junto al hombre, quien lo acompañaba en su camino hacia la escuela.

Sin embargo, contaron que Joaquín había decidido cambiar de escuela este año, luego de que tuviera dificultades en su colegio anterior. Pese al poco tiempo que estuvo en la nueva institución, sus compañeros lo despidieron con un sentido mensaje.

“Con muchísimo dolor, despedimos a un compañero, a un amigo. Alguien que, a pesar de los problemas, siempre siguió adelante. Todavía cuesta creer que ya no estés con nosotros. Pero elegimos recordarte y guardar cada vivencia y momento compartido, manteniendo siempre vivo el recuerdo del gran amigo que fuiste”, valoraron.

Tras confirmarse que las clases fueron suspendidas, sus compañeros concluyeron: “ Tu partida deja un vacío enorme en cada persona que tuvo el privilegio de conocerte . Sin embargo, nos dejas enseñanzas, recuerdos y una huella imborrable. Hoy todo el curso te despide con dolor en el alma, pero también con mucho amor. Gracias por haber sido parte de nuestras vidas”.

Por otro lado, en el último adiós a Verónica se vivió un momento emotivo cuando su profesor de Jiu Jitsu se acercó portando el cinturón azul que ella debía recibir a fin de año. Finalmente, los papás de la joven agradecieron públicamente las muestras de afecto y la contención brindada por los vecinos de Gobernador Virasoro tras el trágico suceso.

Fuente: Infobae