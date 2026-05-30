Murió el veterano más antiguo de Malvinas en Corrientes a los 90 años: “Un ejemplo de vida, de dedicación y lealtad”

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes , comunicó el fallecimiento de Rómulo Luciano Fioravante , reconocido como el ex combatiente de Malvinas más longevo de la ciudad. Fioravante, quien tenía 90 años, fue considerado un símbolo de compromiso y lealtad tanto para sus camaradas como para la comunidad local. La noticia causó profundo pesar entre familiares, amigos y ex soldados, quienes lo despidieron con muestras de respeto y gratitud por su trayectoria.

Fioravante participó en el conflicto del Atlántico Sur en 1982 cuando integraba las filas del Regimiento de Infantería de Monte 4 (RI4), con sede en Monte Caseros. De acuerdo con el Centro de Veteranos, el ex combatiente se encontraba cerca de su retiro cuando fue convocado para el alistamiento que lo llevaría a las islas. Aunque inicialmente no figuraba en la marcha del regimiento, decidió sumarse a la misión bajo el principio de que “ un soldado no abandona jamás a sus camaradas ”. En ese contexto, viajó a las Islas Malvinas y cumplió funciones hasta el fin de las operaciones bélicas.

En marzo de 2024, la Comisión Directiva del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Monte Caseros distinguió a Fioravante como Socio Honorario y Decano de la institución . La organización señaló que la distinción fue aprobada por unanimidad, destacando en el acta que el homenajeado representaba “un ejemplo de vida, de dedicación y lealtad para sus camaradas y para las generaciones presentes y futuras” . El reconocimiento reflejó el aprecio de la comunidad veterana y el impacto de su figura en la memoria colectiva local.

El caso de Fioravante se suma a la historia de los veteranos de Monte Caseros , ciudad que ha mantenido viva la memoria de quienes participaron en la guerra de 1982 . En distintas ceremonias conmemorativas, los vecinos han homenajeado a los soldados y caídos de la región. Según reportó MonteCaserosOnline , en el cuadragésimo aniversario de la gesta, se entregaron medallas recordatorias a ex combatientes y familiares, y se colocaron placas con los nombres de los veteranos locales en espacios públicos.

La guerra de Malvinas marcó a la ciudad de Monte Caseros, que ha impulsado diversas acciones para mantener el recuerdo de sus protagonistas. Autoridades municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles participan cada año de actos de homenaje y jornadas de reflexión. En estos encuentros, ex combatientes como Fioravante compartieron sus experiencias y contribuyeron a forjar una memoria activa sobre el conflicto y sus consecuencias.

A lo largo de los años, el compromiso de la comunidad con los ex combatientes se tradujo en la creación de espacios de reconocimiento y acompañamiento, como el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y el Paseo de los Héroes . Allí se preserva la memoria de quienes, como Fioravante, asumieron el desafío de defender la soberanía nacional. El recuerdo de su trayectoria permanece ligado a la historia reciente de Monte Caseros y a la identidad local.

Rómulo Fioravante falleció el 26 de mayo de 2026 . Sus hijas, Lila, Patricia y Kity, junto a nietos, bisnietos y otros familiares, participaron del anuncio y la despedida. El sepelio se realizó el 27 de mayo a las 12 horas, en la Sala “D” de la Asociación Mutual Galco, ubicada en Entre Ríos 556, Monte Caseros. Su figura trascendió el uniforme y, para los veteranos de la ciudad, representó un modelo moral y humano, respetado por su humildad y sentido del deber.

El fallecimiento de Rómulo Fioravante motivó mensajes de condolencias y agradecimiento por parte de la institución y la comunidad. “Adiós Don Rómulo”, expresaron desde el Centro de Veteranos, resaltando la importancia de su ejemplo para las nuevas generaciones y el respeto que supo ganarse entre sus pares.

Fuente: Infobae