Violento robo a un chico de 12 años cuando iba a su escuela en La Plata: el ladrón lo tiró al piso, le pegó y le robó hasta el buzo

Un chico de 12 años fue víctima de un angustiante robo, cuando un sujeto lo abordó este jueves por la espalda mientras iba a la escuela, lo golpeó, le sacó la mochila y le sacó hasta el buzo que llevaba de abrigo.

El robo ocurrió cerca de las 6:30 de la madrugada en calle 29, entre 529 y 530. Es una zona residencial de la localidad de Tolosa, en La Plata, ubicada a poco menos de 500 metros del Estadio Único Diego Maradona. T oda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que estaba en la vereda de enfrente.

Allí se pudo ver al delincuente que aborda al chico por detrás. Con una violenta maniobra lo toma del cuello y lo tira al suelo. El chico, asustado, no opuso resistencia. Ahi le sacó la mochila, lo amenazó y, después de sacarle las pertenencias del colegio, empezó a buscar en los bolsillos para encontrar su celular.

No contento con eso, lo obligó a sacarle el buzo con el que estaba abrigado. El chico se desvistió de la cintura para arriba. Según el Servicio Metereológico Nacional, a esa hora el termómetro rondaba los 10 grados.

El ladrón huyó rápido y se llevó puesto un canasto de basura, con el que se quedó enganchado. El nene, por su lado, se quedó arrodillado en el piso, tomándose el rostro entre las manos y en un claro signo de conmoción.

Instantes después, un vecino que se dio cuenta de la secuencia salió a correr al ladrón con un palo, pero no pudieron agarrarlo. El hombre sigue prófugo.

Según consigna el diario El Día, de La Plata, los vecinos de la zona vienen reclamando por mayor seguridad y presencia de patrulleros.

Fuente: Clarín