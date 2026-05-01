La demanda millonaria de Dalma y Gianinna Maradona contra la ex jueza Makintach por su “inescrupuloso obrar”

Dalma y Gianinna Maradona demandaron por 600 millones de pesos a la ex jueza Julieta Makintach (48) por daños y perjuicios al considerar su “inescrupuloso obrar” en el marco del primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) , el cual fue declarado nulo tras un escándalo judicial por la grabación de una serie documental protagonizada por la destituida magistrada.

La denuncia fue presentada en la Justicia Civil de la Nación por los abogados Fernando Burlando, Martín Leguizamón y Diego Fernández Saenz.

En el escrito de 16 páginas, al que tuvo acceso Clarín , dos de las hijas del ex capitán de la Selección Argentina denunciaron a la ex jueza Makintach, la productora La Doble S.A., la decoradora de interiores María Pía Alemán y al guionista Juan Manuel D’Emilio, todos vinculados a la realización de la serie documental “Justicia Divina”.

El 15 de mayo del año pasado, en el marco del juicio por la muerte de Maradona, estalló el escándalo judicial que derivó en la nulidad del debate. Makintach fue señalada como una de las cabezas del proyecto audiovisual. Tras el inicio de una causa, la magistrada fue destituida en un jury.

Hasta ese momento habían transcurrido 22 audiencias y habían declarado 22 testigos, entre ellos Dalma, Gianinna, Jana Maradona, Verónica Ojeda y tres hermanas del ex futbolista.

“Tenemos interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, honor y derecho a un juicio justo de nuestro padre que fue frustrado por el inescrupuloso obrar de la juez destituida Julieta Makintach, que publico y amplio conocimiento”, indicaron los abogados en el pedido.

El monto de la demanda es de 600 millones de pesos en total (300 por cada una), algo así como casi medio millón de dólares , entre intereses y costas de las partes.

A Makintach le adjudicaron ser “la causante de la nulidad del juicio oral” llevado a cabo el año pasado, mientras que a Alemán y D’Emilio señalaron que formaban parte de la dirección, edición, idea y concreción del proyecto documental.

“Fuimos víctimas involuntarias de un grave avasallamiento a nuestra personalidad, intimidad, honra y honor , por cuanto se nos privó de modo grave, irregular e ilegal arribar al final del juicio oral donde se investigaba la muerte de nuestro padre, con motivo del obrar inescrupuloso de la demandada, quien se encontraba efectuando toda una actuación con el fin de formar parte de una mini serie del caso, donde resultaba la protagonista. Un verdadero escándalo judicial que llevó a su destitución como magistrada”, señalaron las denunciantes.

Con respecto a la conducta de Makintach durante el debate, los abogados considerar que fue “antijurídica” y calificaron su proceder “desaprensivo, irregular, ilegal y negligente”.

Makintach fue destituida de su cargo de jueza por el escándalo que generó su participación en la grabación del documental "Justicia Divina" durante el fallido juicio por la muerte de Maradona.

El jurado de enjuiciamiento, a cargo de Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, dictó el fallo el pasado 18 de noviembre en el debate llevado a cabo en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense.

El fallo dictaminó su destitución como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro y subrogante del TOC N° 3, donde se realizaba el juicio por la muerte del "Diez".

Además quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales , según dictaminó el jury de enjuiciamiento.

En su intervención, Kogan sostuvo que la magistrada "excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial" e "incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo y que se encontraba en pleno desarrollo".

"En sus descargos, la magistrada tampoco logró disipar la apariencia de parcialidad ni la irregularidad funcional que las partes percibieron durante el proceso", sostuvo la presidenta.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín