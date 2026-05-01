Con Legos y él como protagonista, el llamativo video que compartió Javier Milei por el Día del Trabajador

El presidente Javier Milei difundió este viernes un corto video animado en sus redes sociales para saludar a los trabajadores en su día en el que él mismo es el protagonista. En la pieza audiovisual que compartió en Instagram y en X, el mandatario está representado con Legos, el clásico juguete de los ladrillos de plástico.

En el corto de animación, el personaje que representa Milei está en traje y corbata y se lo ve apilando distintas estructuras con piezas celestes y blancas.

En los bloques pueden leerse las frases "Superávit fiscal", "Más Libertad", "Baja Inflación", "Menos Ministerios", "Reforma Laboral", "Apertura Económica" y "Fin de los piquetes". Luego, el video muestra al personaje que representa a Milei sonriendo con su brazo en alto.

A medida que avanza, los bloques terminan formando la silueta geográfica de la Argentina, con las distintas consignas vinculadas al programa económico y político del Gobierno.

El video concluye con dos mensajes dirigidos a los trabajadores: "Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez" y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

En X, el Presidente compartió el video con un saludo por el Día del Trabajador y las consignas MAGA , en referencia al eslogan “Make Argentina Great Again”; y VLLC, que significa "Viva la libertad, carajo".

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR. MAGA! VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE

En pocos minutos, el posteo cosechó miles de likes y mensajes de apoyo, pero también muchos otros cuestionando que el saludo haya sido autorreferencial.

Miei también difundió el video en sus historias de Instagram con el mensaje de una usuaria que destacó que el Presidente es "el arquitecto de una nueva Argentina". En esa red social también compartió otro video hecho con Inteligencia Artificial, otra vez con él como protagonista.

Fuente: Clarín