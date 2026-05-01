Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: participará de un foro económico global en Los Angeles

El presidente Javier Milei regresará a Estados Unidos la semana próxima para participar en una conferencia global del Instituto Milken, en Los Angeles, que congrega a líderes en el mundo de las políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología.

Según confirmaron a Clarín fuentes oficiales, Milei disertará el miércoles 6 de mayo en la 29 Conferencia Global de este instituto, un evento anual que este año se centra en “traducir la reciente disrupción e innovación en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”. Viajará con el canciller Pablo Quirno y se les sumará el embajador Alec Oxenford.

Los propios organizadores definen al evento como una “experiencia única” para que “los líderes con capital e influencia para cambiar el mundo se conecten con quienes tienen experiencia” en distintos sectores.

Milei aún no figura entre los “speakers” de la agenda oficial. Entre los participantes de este año figuran, entre varias decenas de personalidades, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente de Honduras Nasry Asfura; el canciller chileno Francisco López Mackenna; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense Paul Atkins; deportistas como Tom Brady, Shaquille O’Neal; varios dueños de clubes de fútbol americano y artistas como Pitbull.

Dentro del mundo político estadounidense hablarán el senador republicano por Texas Ted Cruz, el ex secretario de Estado Michael Pompeo y la ex primera dama Jill Biden. También participarán los líderes opositores venezolanos Corina Machado y Leopoldo López.

En una agenda repleta por líderes de los principales bancos, fondos de inversión, consultoras, empresas y fundaciones, otro que expondrá será el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de las Naciones Unidas.

Mile volverá así a este foro, luego de que participara en mayo de 2024. Entonces lo acompañaron la secretaria general de presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía Luis Caputo, y dos funcionarios que ya no están en el Gobierno: el ex jefe de gabinete Nicolás Posse y el ex canciller Werthein. Hace dos años, cuando llevaba apenas unos meses en el cargo, Milei describió allí a la Argentina como una “meca” global e invitó a invertir en el país.

Estados Unidos es el destino favorito del presidente, que tiene una fuerte relación con Donald Trump. Y aprovecha todos estos foros para exponer su visión sobre la economía argentina y las oportunidades de invertir.

La conferencia en Los Angeles sería la cuarta visita de Milei a EE.UU. en lo que va del año. El 19 de febrero participó en Washington de la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump para Oriente Medio. El 8 de marzo viajó a Miami para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca y luego, del 9 al 11 de marzo, participó en una cumbre de seguridad con Trump en el Doral y luego viajó a Nueva York para exponer en la “Argentina Week”, un evento que nucleó por varios días a funcionarios, empresarios e inversionistas con intereses en el país.

Periodista,

Fuente: Clarín