Quién es Rodolfo Tailhade, el ex espía de Cristina Kirchner al que el Gobierno denunciará por los datos que reveló de la familia de Adorni

Rodolfo Luis Tailhade pasó de ser uno de los operadores judiciales y de inteligencia del entorno más cerrado de Cristina Kirchner durante su paso por el poder, a convertirse en uno de los principales denunciadores contra los funcionarios libertarios. Actual diputado nacional, quedó en el centro de la escena por su exposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, y será denunciado por el Gobierno, que lo acusa de espionaje ilegal .

"Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia , de una procedencia que hay que explicar; es un tema por el cual el Gobierno hará la denuncia correspondiente, porque todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", dijo Adorni al justificar la decisión de llevar a la Justicia al legislador kirchnerista.

Tailhade, que con sus modos agresivos e insultantes ganó terreno en el círculo cerrado K y fue uno de los puntales de la ofensiva de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema en 2023, apuntó contra Adorni y, entre otras cosas, acusó a su esposa, Bettina Ageletti, de tener custodia oficial de la Policía Federal y de usarla para llevar a sus hijos al colegio y asistir a un bar de madrugada. Se trata de datos privados cuando el seguimiento de personas solo lo puede autorizar un juez.

" Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados ", insistió Adorni antes de remarcar que "el Gobierno va a actuar porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados y en todo caso perseguidos".

Tailhade, que en los gobiernos K fue una de las principales espadas judiciales para liderar todo tipo de acusaciones contra la oposición y comandar el ala más dura del kirchnerismo en el Congreso, también integró la Comisión Bicameral de Inteligencia, junto a los operadores K Leopoldo Moreau y Eduardo Valdes, para seguir actuando con el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. Y fue un activo promotor del polémico intento de hacerle un juicio político a la Corte.

Durante 2023, en los últimos meses del Gobierno de Alberto Fernández, el entonces ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro lo denunció por el hackeo de chats suyos en Telegram y WhatsApp. Un día antes de las filtraciones, el diputado había dicho que sabía de conversaciones privadas del funcionario. Y en el celular del ex espía de la Policía Federal, Gabriel Zanchetta, se encontraron chats donde le manda los mensajes de D'Alessandro. Zanchetta está procesado en una causa por espionaje a jueces.

Además de encabezar embestidas contra dirigentes opositores, Tailhade trabajó para intentar anular las causas por corrupción en las que está procesada. Tal era la confianza de Cristina hacia él que lo nombró director de Contrainteligencia de la AFI .

¿Cómo arrancó su carrera? Gracias a su militancia en una agrupación de abogados K (se recibió en la Universidad del Museo Social), logró ser concejal K en el municipio de Malvinas Argentinas.

Por esa actuación y sus juramentos de lealtad, en 2013 ingresó al gobierno de la segunda presidencia Cristina como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) .

Desde ese cargo, prohibió que se difundieran los balances de las empresas Hotesur y Los Sauces de los Kirchner, de Austral Construcciones de Lázaro Báez y del Grupo Indalo de Cristóbal López, pese a la transparencia a la que obliga la legislación vigente. Un blindaje.

Fue justo cuando el periodismo y la Justicia empezaban a indagar sobre las irregularidades de esas empresas del entorno de los Kirchner en sus presentaciones a ese organismo estatal.

Pero su gran paso fue en el 2014. Justo después de que Cristina echó a Antonio “Jaime” Stiuso de la SIDE tras la firma del Pacto con Irán por la AMIA, nombró a Tailhade en lugar de ese poderoso espía como director de Contrainteligencia de la AFI. Estaba en el tercer cargo de importancia por debajo de Parrilli y Mena.

Por su paso por la AFI, el ex diputado nacional Miguel Angel Toma lo denunció ante la Justicia por la pérdida de un millón de llamadas grabadas en Buenos Aires hacia Medio Oriente antes del atentado contra la AMIA de 1994. Y por otro lado, dos espías de Entre Ríos usando una clave de Contrainteligencia de la gestión de Tailhade están procesados por ingresar en forma ilegal a la base de Migraciones para saber si Stiuso se había ido antes de la Argentina, horas antes del crimen del fiscal de la AMIA Alberto Nisman.

En diciembre de 2015, fue elegido diputado nacional por el Frente de Todos y se encargó de las denuncias ante la Justicia contra funcionarios del entonces gobierno de Cambiemos, la mayoría fueron archivadas.

Cuando denunció al diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, por supuestos enriquecimiento ilícito, éste lo llamó “Caracortada” por la célebre película en que Al Pacino hace de un narcotraficante cubano en Miami. A su vez, Tailhade apareció en el Congreso comiendo una banana para tratar de gorila al legislador y escritor. Tales sus modos.

La mayoría de sus denuncias, hasta ahora, han derivado en sobreseimientos o directamente fueron cerradas por inexistencia de delito.

Fuente: Clarín