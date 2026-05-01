Detuvieron a un ciudadano ruso acusado por el Gobierno de Milei de liderar una red de fake news: entró como turista, pero se fue a vivir a Lanús

El Gobierno de Javier Milei informó este viernes la detención de Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso al que acusan de liderar una red de noticias falsas . "Atrapamos al líder ruso de las fake news" , dijo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Novikov había ingresado como turista a la Argentina, con vuelo de vuelta una semana más tarde, pero se instaló en Lanús y permaneció en el país casi tres semanas.

El operativo que dio con Novikov se llevó a cabo el jueves en la zona sur del Conurbano. Ahora el juez federal Julián Ercolini dispuso que permanezca detenido hasta que se concrete su expulsión del país, tal como pidió Migraciones.

Al ciudadano ruso lo venían buscando en nuestro país desde mediados de abril. Lo buscaban en tanto líder de una red de desinformación política, llamada La Compañía , destinada a "operar, desestabilizar y atentar contra las instituciones democráticas", que en Argentina quedó expuesta a inicios de ese mes. Este jueves, lo encontraron en Lanús, en el marco de un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El Gobierno había denunciado a comienzos de abril una campaña rusa para financiar a determinados medios de comunicación y periodistas para desacreditar al gobierno de Javier Milei. Desde entonces, Novikov era seguido desde cerca por las autoridades. Este viernes, la ministra de Seguridad nacional aseguró en sus redes: "Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático. Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar".

El propio ministerio comandado por Monteoliva precisó este viernes: "Tras un seguimiento coordinado, se logró ubicar y detener al individuo en un domicilio ubicado en Lanús. Novikov había ingresado al país el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en calidad de turista ".

Según los reportes de inteligencia, Novikov arribó al país procedente de San Pablo, Brasil, a bordo de un vuelo de Turkish Airlines. Tenía un pasaje de retorno a la mayor ciudad brasileña para el 19 del mismo mes, una semana más tarde. Pero no abordó ese avión y, en cambio, extendió su estadía en la Argentina.

Una vez capturado, el joven ruso de 25 años en Lanús, "la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la cancelación de residencia y la expulsión del país (...) tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina".

"Se resolvió cancelar su residencia transitoria, ordenar su expulsión del territorio nacional y disponer la prohibición de reingreso con carácter permanente ", avanzó el comunicado ministerial.

Y aseveró: "Ante el riesgo inminente de fuga y la peligrosidad que su permanencia implicaba para la seguridad nacional, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. Novikov esperará el proceso de expulsión privado de su libertad para garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria".

En septiembre pasado Novikov había sido arrestado en La Altagracia, República Dominicana, donde se encontraba residiendo junto con familiares. Por entonces, la Procuraduría General dominicana explicó: "Las investigaciones establecen que el detenido dirigía desde territorio dominicano una red de ciber influencia vinculada al proyecto conocido como 'Lakhta' o 'La Compañía', con sede en Rusia y dedicado a la creación y difusión de contenido digital enfocado en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales".

Y advertía el organismo judicial del país caribeño: "Dichas operaciones buscaban incidir en la opinión pública, con impactos directos tanto en la República Dominicana como en otros países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual".

"Novikov operaba desde el país con la intención de evitar que se percibiera el origen del contenido promovido, aprovechando a los colaboradores locales bajo la apariencia de deportista de artes marciales mixtas y ocultando su nacionalidad rusa, mientras recibía fondos y dirección de los asociados al citado proyecto", aportaron mayores detalles.

En ese entonces, la prensa rusa consignaba que se había detenido a "un antiguo empleado de la 'fábrica de trolls' de Prigozhin", como fue el caso de la cadena Russian Television International (RTVI). Evgueni Prigozhin es el difunto fundador del Grupo Wagner, la milicia paramilitar rusa con presencia en Ucrania y varios países de África que posteriormente cambió de nombre, tras la muerte de Prigozhin (exladero de Vladímir Putin), a African Corps.

Ese medio hacía referencia a la Agencia de Investigación de Internet, vinculada a Prigozhin e inaugurada en 2013 en San Petersburgo, a la que se denominaba "fábrica de trolls". En 2018, los Estados Unidos acusó a Prigozhin y otros doce empleados por haber interferido, mediante la difusión de noticias falsas, en las elecciones presidenciales de 2016.

También fue una investigación iniciada en Norteamérica y luego replicada por el consorcio de medios argentino Filtraleaks la que destapó el financiamiento al grupo de tareas "La Compañía" para llevar adelante una campaña masiva de desinformación, que tuvo al gobierno de Javier Milei como uno de sus blancos. La red pagó más de 250 notas que se publicaron en medios argentinos para desprestigiar al libertario. Ahora Novikov, que estaba a la cabeza de esa campaña, espera en prisión su extradición del país.

Fuente: Clarín