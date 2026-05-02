Violento choque entre un patrullero y un auto en Corrientes y Callao: hay siete heridos y el móvil policial terminó volcado

Siete personas resultaron heridas por un violento choque ocurrido durante la madrugada de este sábado entre un patrullero y un auto en la esquina de las avenidas Corrientes y Callao, en pleno centro porteño.

En el vehículo particular viajaban cinco jóvenes que al parecer salían de un boliche, y chocaron de lleno contra el móvil policial, donde iban dos efectivos. Por la fuerza del impacto, el patrullero dio varios tumbos antes de quedar dado vuelta sobre la calzada.

Hay un tercer vehículo involucrado: una moto que estaba estacionada y terminó en el piso tras el siniestro.

Fuente: Clarín