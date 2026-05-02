Ataque antisemita al Centro Literario Israelita de La Plata: un grupo de desconocidos arrojó una bomba molotov contra el lugar

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau , de La Plata, fue atacada en la noche del jueves. Arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio pero no llegó a ser encendido.

La sede, ubicada en 11 entre 58 y 59, a trece cuadras de la Gobernación bonaerense, fue atacada por personas que aún no han sido identificadas. Mientras que no hubo personas heridas y desde la institución realizaron las denuncias y la Justicia investiga el hecho.

Desde la Comisión Directiva de la entidad difundieron un comunicado en el que detallaron lo ocurrido y expresaron su preocupación por el contexto en el que se produjo el hecho. "En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales", detallaron.

Por otro lado, remarcaron que están "reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos". También revelaron que están en contacto directo con el Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC), dentro de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Desde la institución, vincularon el ataque al "creciente antisemitismo". "No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad", señalaron desde el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau.

Esta semana, hubo una denuncia de antisemitismo en Pilar : aseguran que increparon a un nene judío al grito de "¡Hitler!". El hecho fue denunciado por la comunidad del club Hebraica de Pilar -emblemático centro social, cultural y deportivo de la colectividad judía-. Integrantes del equipo sub 12 de Barracas Central, quienes, según las denuncias radicadas, increparon a un niño de la institución local utilizando consignas nazis.

Desde la Comisión Directiva del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau informamos que en la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales.

Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente. Ya se realizaron las denuncias y la justicia se encuentra investigando los hechos.

Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias: estamos reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos. Para ello, nos encontramos trabajando en contacto directo con el DAC / DAIA.

No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad.

Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista. Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro.

Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación.

Comisión Directiva / Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau

Fuente: Clarín