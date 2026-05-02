Tras el “veranito” en pleno otoño, llegó el frío intenso al AMBA: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana largo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa el ingreso de un nuevo frente frío durante este fin de semana largo, que se hará sentir especialmente en las primeras horas del día, aunque sin precipitaciones a la vista, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sábado se presenta con buenas condiciones generales, cielo algo nublado y un descenso térmico respecto de jornadas previas. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 y 18 grados , con viento moderado del sector sur que, en algunos momentos, podría registrar ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora, reforzando la sensación de frío.

El cambio más brusco llegará el domingo, cuando el frío se intensifique y deje las marcas más bajas del fin de semana. El SMN anticipa una mínima de entre 5 y 6 grados en la madrugada y una máxima que apenas alcanzará los 18, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Será un día con ambiente claramente otoñal, con mañanas frías y tardes frescas.

Este bajón en el termómetro responde al ingreso de una masa de aire frío y seco que se afianza sobre la región central del país y que también provocará temperaturas bajas en buena parte de la zona pampeana, con posibles heladas en áreas rurales.

El termómetro comenzará a subir a partir del lunes, con condiciones que se mantendrán estables, con leve recuperación térmica. El lunes habrá cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 10 y 22 grados, mientras que el martes y miércoles continuarán con nubosidad variable y marcas que oscilarán entre los 14 y 23 grados.

Fuente: Clarín