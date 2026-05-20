Violento ataque en una universidad de la Patagonia: un trabajador apuñaló a un estudiante

Un estudiante fue apuñalado por un trabajador no docente en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) , ubicado en la zona sur de la capital santacruceña, este martes por la tarde.

El episodio ocurrió en el sector E del predio universitario, en una zona interna de la sede, y generó conmoción entre docentes, alumnos y personal administrativo. El agresor escapó en un auto tras la pelea y fue arrestado minutos después . Por su parte, la víctima permanece internada tras ser operada de urgencia en el hospital regional.

Fuentes policiales informaron a Infobae que la intervención comenzó cerca de las 18.40, cuando una llamada al 911 alertó sobre una riña con arma blanca dentro de la universidad.

La víctima fue identificada como José Fernando Águila . Tiene 32 años y cursa primer año de la carrera de Comunicación Social. Los efectivos de la Comisaría Cuarta que se dirigieron al lugar lo encontraron con varias lesiones cortantes, por lo que pidieron asistencia médica de inmediato. Así, una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional Río Gallegos, donde ingresó con un pulmón perforado y heridas en brazos, espalda y cabeza .

Por su parte, el atacante, identificado como P.B., empleado no docente de 46 años , se había ido del lugar en un Volkswagen Gol rojo, según los datos recabados por la policía provincial. Tras ser rápidamente identificado, la División de Investigaciones lo halló en las inmediaciones de Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre. En el operativo no se encontró el cuchillo utilizado en el ataque.

De esta manera, el acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

Tras el hecho, la UNPA expresó su repudio a través de un comunicado en el que además confirmó la asistencia inmediata al estudiante y notificó la suspensión de actividades en el campus durante lo que restaba de la jornada del martes y todo el miércoles . La casa de estudios señaló que se puso a disposición de la Justicia y que inició actuaciones administrativas de oficio.

El caso sumó controversia cuando la madre de Águila relató a que tanto su hijo como su nuera habían advertido desde hacía meses a las autoridades universitarias sobre situaciones de acoso y hostigamiento por parte del agresor .

“Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente nada”, denunció Ángela Catelicán , madre de la víctima en diálogo con La Opinión Austral .

Sin embargo, desde el rectorado, la decana Karina Franciscovic aseguró al mismo medio local que no consta una denuncia formal sobre situaciones previas de acoso en los registros institucionales.

Además, explicó que el campus cuenta con cámaras de seguridad y que la extensión del predio complica el control de accesos, aunque remarcó que la prioridad en la emergencia fue asistir al estudiante y colaborar con la investigación judicial.

En el marco de la investigación, la Policía Científica realizó peritajes en el lugar del ataque y presentó los elementos requeridos a la Justicia ordinaria. Se espera que el acusado sea indagado para avanzar la causa .

Mientras tanto, el campus universitario que permaneció cerrado a lo largo de todo el día, volverá a abrir sus puertas. Las autoridades anunciaron la reanudación de actividades para este jueves 21 de mayo.

Fuente: Infobae