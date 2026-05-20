La Justicia rechazó detener a la madre de la nena hallada muerta en Santiago del Estero: era víctima de violencia de género

La investigación por la muerte de Florencia Ovejero , la nena de 10 años que fue hallada sin vida en su casa de la localidad santiagueña de Chañar Pozo de Abajo , sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El juez de control Diego Vitta rechazó el pedido de detención de la madre de la menor, luego de que los informes incorporados a la causa indicaran que la mujer sufría violencia de género.

Según pudo saber Infobae , los exámenes socioambientales y psicológicos realizados en el marco de la investigación dieron cuenta de ese contexto. A partir de esos elementos, el magistrado decidió no hacer lugar a la medida solicitada por el fiscal Rafael Zanni .

Por ahora, el único detenido en la causa es René Orlando Bulacio , de 47 años, pareja de la madre de Florencia, quien está imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo . Durante su declaración el hombre negó haber golpeado tanto a la niña como a su pareja.

Este jueves la Justicia dispondrá de nuevas medidas. De acuerdo con lo previsto, la fiscalía indagará a la madre de Florencia . También se realizarán entrevistas en Cámara Gesell a las dos hermanas de la nena , una diligencia considerada clave para reconstruir qué ocurría dentro de la vivienda familiar.

El hecho ocurrió el sábado pasado por la noche, cuando Florencia fue encontrada sin vida en su casa. La familia llamó al 911 y alertó que la niña no respondía. Al llegar al lugar, personal médico constató la muerte, mientras que efectivos de Criminalística realizaron los trabajos técnicos correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

En un primer momento, el caso fue abordado como una posible muerte natural o vinculada a la falta de asistencia médica. Bulacio les dijo a los investigadores que la nena presentaba desde hacía días dolores de garganta y tos persistente , y que no la habían llevado a un centro de salud por motivos económicos.

También sostuvo que le habían dado únicamente alimentos líquidos porque tenía dificultades para ingerir sólidos. Según esa primera versión, cuando Florencia tenía dos años había atravesado un cuadro de neumonía.

Sin embargo, el estado del cuerpo encendió las alarmas. Según pudo saber Infobae , la niña estaba “muy flaquita” y presentaba “varios hematomas”, lo que reforzó la sospecha de maltrato.

Bulacio intentó explicar esas lesiones como consecuencia de accidentes domésticos. Dijo que la nena se había lastimado mientras jugaba con sus hermanas y que días antes había sufrido una caída con una bicicleta.

La autopsia preliminar cambió el rumbo de la causa. El informe determinó que la muerte se produjo por un “traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano” . Con ese resultado, el fiscal Zanni ordenó la detención de Bulacio y lo imputó por homicidio calificado por el vínculo.

Una de las hipótesis bajo análisis es que el ataque pudo haber estado vinculado con que el acusado no reconocía a Florencia como su hija . En esa línea, los investigadores ordenaron un estudio de ADN para determinar si existía o no vínculo biológico entre Bulacio y la víctima. Otro dato que integra esa línea investigativa es que la niña llevaba el apellido materno.

El caso tuvo fuerte repercusión pública luego del descargo que hizo la madrina de Florencia en redes sociales. En una publicación de Facebook, la mujer apuntó contra Bulacio y contra la madre de la nena.

“Que se sepa: René Orlando Bulacio asesino, Viviana Soledad Ovejero encubridora ”, escribió. Luego agregó: “10 años tenía mi ahijada, 10 años, no le dolió la conciencia para parir a la hija ni salvarla... Florencia Ovejero asesinada a golpes el 17/05/2026 por su padrastro y por quien debía protegerla, su madre... ambos culpables ”.

En el mismo mensaje, la madrina pidió justicia y reclamó que la Justicia de Termas de Río Hondo y de Santiago del Estero “actúe como corresponde”.

Fuente: Infobae