Violenta entradera en La Matanza: delincuentes asaltaron a un jubilado de 87 años y se llevaron armas y joyas

Un jubilado de 87 años y su esposa vivieron momentos de terror cuando al menos cinco delincuentes armados los sorprendieron en su casa mientras dormían. El nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la localidad de Los Pinos , partido de La Matanza .

El episodio sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada en una propiedad ubicada sobre la calle Centenera al 100. Según el parte policial, los ladrones forzaron una ventana lateral y sorprendieron a la pareja en pleno descanso.

Los asaltantes actuaron con la cara cubierta y llevando armas de fuego. Bajo amenazas, redujeron a las víctimas y revisaron cada rincón de la casa. A pesar de la violencia del asalto, tanto el jubilado como su esposa resultaron ilesos .

El botín fue importante: los delincuentes se llevaron varios revólveres, una pistola, un fusil, municiones, joyas (entre ellas cadenas y relojes de oro) y una billetera con documentación y tarjetas .

Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte del movimiento de la banda, que se movilizaba en una Renault Kangoo blanca . Ese fue el vehículo en el que finalmente escaparon tras el golpe.

El caso quedó en manos de la UFIJ N°13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, que ordenó tareas para identificar a los sospechosos y dar con el vehículo utilizado en la fuga.

La causa está caratulada como “robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”. Por el momento, no hay detenidos .

Fuente: TN