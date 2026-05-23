Violenta entradera en Avellaneda: maniataron a un hombre, lo desvalijaron y un detalle clave permitió identificarlos

Tras una investigación que se extendió durante cuatro meses, dos hombres fueron arrestados esta semana por la Policía Bonaerense acusados de protagonizar una entradera en una casa de Avellaneda .

El asalto se produjo durante la mañana del 21 de enero pasado, cerca de las 7.30. Tres ladrones armados forzaron la puerta de ingreso y sorprendieron al dueño de casa, un hombre de 50 años. Lo redujeron y lo maniataron, para luego revisar cada ambiente en busca de objetos de valor. Más tarde, escaparon con dinero y varias joyas familiares.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Mariano Zitto , quien coordinó la investigación con la DDI de Avellaneda-Lanús.

Parte del hecho quedó registrado por una cámara de seguridad colocada en el interior de la vivienda. En el video se observa cómo dos de los asaltantes abordaron a la víctima y, tras reducirlo, junto al tercer cómplice comenzaron a revolver las cosas.

Esas imágenes, junto a otras tomadas por las cámaras del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Avellaneda, resultaron claves para identificar a los sospechosos.

Según el reporte policial, al revisar los registros, los efectivos detectaron un detalle particular: uno de los delincuentes vestía unas zapatillas negras y blancas de diseño llamativo . A partir de este calzado, posteriormente, se vinculó a uno de los detenidos con el hecho.

Los investigadores también analizaron comunicaciones telefónicas y rastrearon los dos vehículos usados por la banda para la huida. Con todos los datos reunidos, la Justicia dispuso dos órdenes de detención y cuatro allanamientos.

Los operativos se realizaron el miércoles pasado en distintos puntos del conurbano y terminaron con los arrestos de Eduardo Oscar Martínez , de 49 años , y Christian Ramón Sandoval , de 36 . Ambos quedaron imputados por “robo agravado por el ingreso en finca con moradores”.

Durante los allanamientos, además, los efectivos secuestraron una moneda de colección que habría sido robada a la víctima, guantes negros, prendas de vestir y el par de zapatillas que había sido captado por las cámaras de seguridad. También hallaron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Mientras se investiga si los sospechosos pudieron haber participado en otros hechos similares en la zona, sigue la búsqueda del tercer integrante de la banda, que ya está identificado.

El mismo miércoles, personal policial de Avellaneda detuvo a cinco menores acusados de robar una camioneta Toyota Hilux.

Según informaron fuentes policiales, operadores de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal advirtieron el paso del vehículo, que había sido sustraído minutos antes en la zona de Wilde . Tras una persecución que se extendió por varias calles y finalizó en el estacionamiento de un complejo de torres, los sospechosos abandonaron la camioneta e intentaron esconderse en las escaleras de una vivienda cercana.

Los efectivos lograron interceptar a los adolescentes, de entre 14 y 17 años , quienes quedaron a disposición de la justicia de menores. Interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda.

En tanto, la camioneta recuperada fue devuelta a su propietario, que se presentó en la comisaría tras ser notificado del hallazgo.

Fuente: Infobae