Video: así fue el violento choque del camión que derrumbó un puente en Escobar

Las cámaras de seguridad captaron el impactante momento en que un camión perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra un puente peatonal en la Ruta 9, a la altura de Escobar. El fuerte impacto provocó el derrumbe de la estructura y generó un importante operativo en la zona.

El accidente ocurrió cerca de las 4.30 de este sábado, en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, mano hacia Capital Federal. Según las primeras informaciones, el camión transportaba arena cuando sufrió un desperfecto que habría desencadenado el despiste.

De acuerdo con el relato del conductor, uno de los neumáticos explotó y eso hizo que perdiera el control del vehículo .

En las imágenes se observa cómo el camión atraviesa el guardarraíl e impacta de lleno contra una de las columnas que sostenían el puente , que terminó desplomándose sobre la calzada.

Minutos después del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido contrario chocó contra los restos de la estructura caída. “ Vi una columna de humo y volanteé ”, contó Gastón, el conductor del segundo vehículo, en diálogo con TN .

Tras el choque, las autoridades dispusieron el corte total en ambos sentidos de la Ruta 9 para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y las tareas de remoción de escombros. Se estima que la circulación se retomará alrededor de las 16:00 horas.

El conductor del primer camión fue trasladado a un hospital de Escobar con politraumatismos , mientras que el tránsito continúa con demoras y desvíos en la zona.

Fuente: TN