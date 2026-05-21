Violenta entradera a dos jubilados en La Matanza: abrieron la puerta a las patadas y se llevaron armas y joyas

Un violento robo en la localidad de Los Pinos, partido de La Matanza, hizo que dos jubilados vivieran un momento de terror. En la madrugada del miércoles, cuatro delincuentes forzaron la reja de entrada de la vivienda y abrieron la puerta principal de la casa a las patadas mientras sus dueños estaban durmiendo.

El episodio sucedió cerca de las 3:30 de la madrugada del miércoles en una propiedad ubicada sobre la calle Centenera al 100. A esa hora, los dos habitantes de la casa estaban en pleno descanso. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda, y se observa lo ocurrido tanto desde afuera como en el interior.

Lo primero que se puede ver es cómo uno de los ladrones logra abrir la puerta de rejas que da a la calle e ingresa, mientras lo siguen otros tres cómplices. Uno de ellos, tras entrar al inmueble, se queda en el lugar como una especie de "campana", mientras el resto sigue adelante con la avanzada.

Otra cámara muestra luego a tres de los delincuentes golpear la puerta principal de la casa con patadas para intentar abrirla. Fue luego de varios intentos que lograron romper la cerradura y así ingresar al domicilio .

Ya desde adentro, las cámaras mostraron a dos de los ladrones con el jubilado dueño de la vivienda . Uno de ellos tomándolo por detrás, y el otro pidiéndole que le dijera dónde estaba lo que ellos estaban buscando. En la primera parte se los ve a los ladrones con linternas hasta que logran encender la luz.

En esa última secuencia se observa también a uno de los sospechosos apoyar arriba de la mesa un fusil que, según el reporte policial, sería uno de los botines que lograron llevarse de la casa. Además de eso, los delincuentes se llevaron varios revólveres, una pistola, municiones, joyas (entre ellas cadenas y relojes de oro) y una billetera con documentación y tarjetas .

Otras cámaras de la zona mostraron que la banda se movió en una Renault Kangoo blanca para llegar al lugar, y utilizaron el mismo vehículo para escapar tras el robo. Los asaltantes actuaron con la cara cubierta y entraron a la casa con cuchillos, según se ve en las imágenes.

La causa, caratulada como “robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”, quedó en manos de la UFIJ N°13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, que ordenó tareas para identificar a los sospechosos y dar con el vehículo utilizado en la fuga. A pesar de la violencia del asalto, tanto el jubilado como su esposa resultaron ilesos.

Fuente: Clarín