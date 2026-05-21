MADARIAGA: Aprehendieron que agredió a varias personas con un hierro durante una pelea vecinal

MADARIAGA





Un joven de 26 años fue aprehendido en General Madariaga luego de protagonizar un episodio de violencia en la vía pública, donde dos personas denunciaron haber sido agredidas con una varilla de hierro.





El hecho ocurrió en la zona de calles 41 y 4, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una confrontación entre varias personas. Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron a un sujeto que tenía en sus manos una varilla metálica mientras increpaba a quienes se encontraban presentes.





Según se informó, el hombre hizo caso omiso a las órdenes impartidas por el personal policial, por lo que finalmente fue reducido y aprehendido en el lugar.





Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con un joven de 24 años y una mujer de 18, quienes manifestaron haber sido agredidos físicamente con dicho elemento durante la pelea.





La fiscalía interviniente, a cargo del doctor Walter Mercuri de la UFI N° 8 de General Madariaga, avaló la aprehensión y dispuso actuaciones por los delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad.





Además, se ordenó la incautación de la varilla utilizada en el hecho, la certificación de lesiones de las víctimas y las diligencias judiciales correspondientes.





Otro caso por amenazas





En otro hecho ocurrido también en General Madariaga, un vecino denunció haber sido amenazado por un hombre de 78 años tras una discusión registrada en una vivienda ubicada en la zona de Colombia y Honduras.





Según consta en la denuncia, la víctima escuchó que le arrojaban piedras sobre el techo de su casa y, al salir para recriminar la situación, el acusado habría reaccionado con amenazas verbales. De acuerdo a la presentación judicial, el hombre le manifestó frases intimidatorias vinculadas a incendiarle la vivienda y agredirlo físicamente.





La víctima señaló además que existen conflictos de vieja data entre ambos vecinos y solicitó medidas cautelares de protección.





Tras las tareas investigativas, la fiscalía logró identificar al acusado y ordenó notificarlo de la formación de una causa por amenazas, aunque sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.