Estuvo cuatro años preso y al salir quedó grabado robando una carnicería en Parque Avellaneda

Un ladrón de 26 años, que salió de la cárcel en enero luego de pasar cuatro años encerrado, volvió a caer en las últimas horas por el robo a una carnicería en Parque Avellaneda , en la Ciudad de Buenos Aires. Junto a él fue detenido por la Policía de la Ciudad un cómplice que también quedó registrado por las cámaras de seguridad al momento del asalto.

El robo ocurrió el 27 de febrero, cerca de un mes después de que el sospechoso recuperara la libertad , y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local en el que se cometió el hecho. Allí se puede ver a los dos hombres ingresando a la carnicería ubicada sobre avenida Escalada al 1600 y luego amenazando con un arma de fuego a su dueño para robarle una cadena de oro, un anillo, dinero y mercadería.

Una vez realizada la denuncia del robo, y a partir de la intervención dispuesta por un juez, personal de la División Investigaciones Comunales 9 inició un rastrillaje en la zona para relevar cámaras y testigos, donde se estableció que los autores habían escapado en un Chevrolet Onix, sin chapa patente.

Las diligencias continuaron con el análisis de cámaras privadas, que permitieron reconstruir el recorrido de fuga y dar con el vehículo en la vía pública.

Al verificar los grabados de los cristales, se constató que tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 31 de octubre de 2025, a solicitud de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 30.

Con esos datos, la brigada realizó tareas de vigilancia sobre el vehículo y estableció que uno de sus ocupantes era uno de los investigados .

Tras informar los avances al juzgado, el 3 de marzo se ordenó un allanamiento en una vivienda de Miralla al 2200, también en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue detenido un hombre de 31 años y se secuestró una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el Chevrolet Onix y ropas usadas el día del robo.

Luego, la investigación continuó para dar con el segundo sospechoso. A partir de chequeos en redes sociales y vínculos familiares del primer detenido , los investigadores establecieron que el otro imputado sería el hermanastro de la pareja del primer acusado.

Con esa información, el 14 de abril se realizó un segundo allanamiento en La Rioja al 100, en El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde fue detenido un hombre de 26 años y se secuestró una camiseta deportiva usada el día del hecho, y un teléfono celular.

Se corroboró además que uno de ellos contaba con antecedentes por robo en 2021 y encubrimiento en 2022 , y que había terminado de cumplir a principios de año una condena de cuatro años de prisión por "robo agravado por el uso de arma de fuego".

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que dispuso las medidas judiciales, las detenciones de los imputados y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Fuente: Clarín