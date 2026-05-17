Villarruel volvió a apuntar contra Petri y sumó a Bullrich en las críticas a su gestión en el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a apuntar contra el ahora diputado y exministro de Defensa Luis Petri por su gestión al frente de la cartera nacional y sumó también un comentario respecto de la administración de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. La funcionaria respondió en las últimas horas una serie de publicaciones de usuarios de X en las que avivó la interna que se vive desde hace meses dentro de La Libertad Avanza (LLA).

“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años . Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", acusó en primer lugar Villarruel.

Esto va en línea con lo que ya había dicho hacía pocos días, cuando acusó a Petri de haber tenido un “ paso fraudulento " por la cartera de Defensa. La titular del Senado incluso demandó al diputado provincial y le impuso una “mordaza legal” para que no pueda hacer referencia a ella en público.

Otro de los comentarios contra Petri fue en alusión a los debates presidenciales de 2023 , en donde Villarruel se enfrentó al entonces candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en Pro.

“ Era un playmobil en el debate ”, calificó la vice, en respuesta a un posteo que la elogiaba.

Sin nombrar directamente a Bullrich, la vicepresidenta apuntó también contra la administración de la Policía Federal Argentina (PFA) —que, hasta el pasado 1 de diciembre, dependía de la actual senadora nacional de LLA— y criticó un programa que promocionó el Gobierno.

“ Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud . El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015. En síntesis, el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal", escribió.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) había sido un lanzamiento muy promocionado por el Gobierno y por el mismo Milei, que invitaba a estudiar la carrera de investigador en la PFA, en una suerte de espejo a las tareas realizadas por el FBI norteamericano .

Según la página oficial de la Policía Federal, la carrera de investigador “abre una nueva etapa dentro de la PFA” que está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.

En sus numerosos posteos contra funcionarios del gobierno de Javier Milei, Villarruel también aprovechó para nombrar al actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli . Ante la exhortación de un usuario sobre qué hizo ella cuando “los kirchneristas desmantelaron el Ministerio de Defensa”, la titular de la Cámara alta respondió: “Luché contra ellos, a diferencia de Petri que les votaba todo. O de Scioli que era parte de su gobierno “.

“Correrme cuando nadie de LLA luchó contra ellos desde el 2003 es de ignorantes”, añadió en X .

El miércoles, Petri hizo referencia a Villarruel a través de un posteo en X . “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática...! “, escribió el legislador.

La primera denuncia presentada por Villarruel contra Petri por tratarla de “ golpista ” fue desestimada por inexistencia de delito. En su presentación la Vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi , conductores del noticiero de la señal A24 .

Luego del revés de la Justicia, la titular del Senado volvió a cargar contra el legislador libertario, acusándolo de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión . Además, adjuntó el artículo 213 bis del Código Penal que hace referencia a la “coerción ideológica” .

Pese a la insistencia de Villarruel, el juzgado federal criminal correccional federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, concluyó que los hechos señalados no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública .

Finalmente, la titular del Senado volvió a demandar a Petri y se aprobó la “mordaza legal”. Después de la última apertura de sesiones ordinarias, Petri había apuntado contra Villarruel aduciendo que la mandamás de la Cámara alta era “funcional a la oposición” por su actitud en el discurso que brindó Milei en el Congreso.

Fuente: La Nación