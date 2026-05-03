Villarruel sigue con las recorridas en modo de campaña, ya se siente candidata y disfruta de la crisis de Milei

Victoria Villarruel cumplió con la misión que le encomendaron cuando desde la Casa Rosada la bajaron del reparto de poder y la quisieron limitar a hacer sonar la campanita en el Senado. Y en ese rol, la vicepresidenta y jefa de la Cámara alta pasó a recorrer las provincias y a más de un año de las elecciones presidenciales ya visitó casi todo el país instalando su marca .

Si bien en cada parada repitió que no piensa en 2027, Villarruel ya se siente candidata presidencial . Aún no definió si lo hará con un sello propio, si buscará una alianza con Mauricio Macri o si terminará coqueteando con el peronismo federal, pero siempre lejos del kirchnerismo.

Lo que está claro es que la vicepresidenta no quiere que le pregunten más sobre la interna con Javier Milei y su hermana Karina Milei , que la obligó a refugiarse en el Senado, donde se jacta de haber hecho un recorte de $27.000 millones con la baja de 1.100 cargos en la planta de personal y la extensión de retiros voluntarios que llevó de 5.000 trabajadores a menos de 3.900 en 2026.

A diferencia de otros vicepresidentes, un cargo que al menos desde el retorno de la democracia siempre termina en cortocircuitos con la Casa Rosada, Villarruel mantuvo su protagonismo y si bien evita dar notas periodísticas después de la concedida al canal de noticias TN que terminó por dinamitar la relación con los hermanos Milei, le gusta el desafío de hablar de política.

Suele apelar a las redes sociales, donde también juega a la defensiva ante los ataques de los trolls y las diputadas karinistas que no le dejan pasar una. Sin embargo, en cada parada que hace por el interior del país visita los sectores productivos, se interioriza sobre la situación financiera de las empresas y mantiene un discurso "sin promesas populistas".

Una muestra la dio en el mensaje por el Día del Trabajador que a través de un tuit se sirvió de la figura de San José Obrero para golpear por lo bajo al plan económico del Gobierno al resaltar la "incertidumbre" que genera. Pero al mismo tiempo destaca a los que "no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena", una definición que parece marcar lo que será su mensaje de campaña.

Villarruel tiene en carpeta visitas a La Pampa, Chaco y San Juan , tres provincias que promete recorrer para promover el turismo y la producción. Obviamente que son provincias gobernadas por la oposición.

"La agenda se arma escuchando a los que están allá, porque si las propuestas, las soluciones a los problemas del territorio se hacen a 2000 kilómetros sin conocer de primera mano la situación real, difícilmente se pueda solucionar", es la reflexión que bajan desde su entorno.

Por ahora, la vicepresidenta disfruta de la caída en la imagen positiva de Javier Milei . Al igual que la mayoría de la oposición coincide en que el escándalo de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, es un lastre para el presidente. Incluso ella evitó la foto con el jefe de Gabinete y Axel Kicillof en un homenaje a un año de la muerte del papa Francisco acusándolo de ser parte de la casta .

Y si bien Villarruel busca despegarse del peronismo no descarta alianzas con gobernadores para ganarle a Milei. Por eso, donde va y puede hay foto con el mandatario de turno.

Hubo algunos más cuestionados por las legisladoras más cercanas a Karina Milei como el que se dio en octubre de 2025 en Formosa, cuando compartió escenario con Gildo Insfrán en la conmemoración del Día del Héroe Formoseño o el encuentro con Ricardo Quintela (La Rioja).

Pero, la vice también se reunió con el salteño Gustavo Sáenz ; el jujeño Carlos Sadir , el catamarqueño Raúl Jalil y con Gerardo Zamora , en momentos que estaba al mando del Ejecutivo de Santiago del Estero. También tuvo foto con el tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua , quienes son aliados fuertes que tiene el Gobierno.

Además, en su álbum, Villarruel suma encuentros institucionales con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés , cuando estaba a cargo del gobierno de Corrientes. Algunas de esas reuniones se dieron en momentos en que había alguna tensión entre el mandatario y Javier Milei.

Lo que aún no experimentó la vicepresidenta es la recorrida por el conurbano bonaerense, donde deberá hacer pie si quiere conseguir los votos para pelear la presidencia el próximo año.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín