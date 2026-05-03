Tragedia en la ruta 76: cuatro jóvenes oriundos de Caballito y de Lanús murieron tras un choque de frente entre dos autos

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un violento accidente de tránsito ocurrido este domingo en la ruta 76 , a la altura del sector conocido como “Abra de la Ventana” , dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist. Las víctimas fatales eran oriundas de Lanús y del barrio porteño de Caballito .

El episodio, sucedido alrededor de las 7.30 en una zona de “curvas pronunciadas y banquinas irregulares” , fue protagonizado por un Citroën C3, conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años y residente de la Ciudad de Buenos Aires. El joven tuvo lesiones y fue derivado al Hospital Municipal Alberto Castro .

En ese auto iban las cuatro personas que murieron . Se trata de Talía Araceli Mansilla (29), vecina de Lanús; María de los Milagros Chirinos (28) y Ezequiel Agustín Quaglio (31), también de Caballito, y Laura Camila Díaz Sandoval (26), de CABA.

El otro vehículo, detalla el diario El Orden de Pringles , era un Ford Focus en el que viajaban un hombre y una mujer de 47 años , Griselda Buchanan y Alejandro Daniel Prezzi, quienes sufrieron heridas y fueron trasladados al mismo centro de salud que el otro lesionado.

De acuerdo con los datos de la reconstrucción preliminar del fatídico accidente, señala noticiasradioreflejos.com.ar , el Citroën circulaba en sentido Tornquist–Sierra de la Ventana. Trascendió que sus ocupantes volvían de un casamiento.

Presuntamente, cuando el conductor ingresó a una zona de curva, perdió el control del vehículo debido a que viajaba a una velocidad que podría haber sido superior a la aconsejada para ese sector. En esa circunstancia, el auto se desplazó hacia la banquina derecha y, en un intento por retomar la trayectoria, hizo una maniobra que llevó a que se cruzara hacia el carril contrario.

En ese momento, el Focus -que circulaba en sentido contrario- impactó contra el lateral derecho del Citroën. Como resultado, el vehículo fue despedido hacia la banquina y terminó su recorrido en un zanjón ubicado al costado de la ruta.

En tanto, el mismo sitio de noticias locales, indica que “las características del terreno fueron determinantes en el desenlace fatal del hecho” .

El caso demandó el despliegue de un amplio operativo en el que participaron personal de Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Defensa Civil y de Tránsito. Las autoridades procedieron a habilitar un solo carril para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Fuente: Clarín