La familia Mahiques y la AFA: cargos en el fútbol y nexos con Toviggino

En la presentación oficial de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA), el martes 4 de noviembre, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, anunció que Alberto Barbieri , contador público y ex rector de Universidad de Buenos Aires (UBA) sería el rector y que lo acompañaría como vicerrector Juan Bautista Mahiques.

Según Mahiques, inmediatamente después de la presentación oficial de la UnAFA solicitó que su nombre fuera eliminado del sitio web oficial , porque renunciaba al puesto que había aceptado y fue anunciado un día antes.

Sin embargo, su nombre continuó en la página de la AFA hasta, por lo menos, mediados de marzo de 2026. ¿Pudo ser un intento de mostrar distancia con la AFA? Muy probable.

El ministro de Justicia ocupa el cargo de representante argentino en la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). De acuerdo con lo que informó la entidad, Mahiques trabaja ad honorem , ya que renunció al salario y los viáticos.

No se llega a ocupar ese puesto sin el apoyo, propuesta y aprobación de Tapia, quien es muy cercano a Alejandro Domínguez , presidente de la Conmebol. Y, menos aún, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En 2017, el ministro de Justicia ingresó como miembro de la Cámara de Resolución de Disputas ; uno de los tres órganos que forman parte del Tribunal del Fútbol de la FIFA . Su objetivo es resolver asuntos sobre la base de la representación igualitaria de jugadores y clubes con un presidente independiente. En la práctica funciona como una instancia de mediación , en estos asuntos, previa al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El ministro de Justicia es uno de los hijos de Carlos Alberto “Coco” Mahiques , titular de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Hace dos semanas, el Senado de la Nación aprobó un dictamen para extender su magistratura por cinco años más a partir de noviembre, cuando cumpla 75 años.

Hace dos meses, Carlos Mahiques tenía para resolver la pelea de competencia en la causa de la mansión de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino , tesorero de la AFA, a través de testaferros, pero dejó el caso después de que Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que el camarista había festejado su cumpleaños en esa propiedad el año pasado.

Sin embargo, Carlos Mahiques aseguró que su renuncia fue a la suplencia en donde residía la causa y no por el festejo de su cumpleaños en la mansión de Pilar, un lugar que lo tendría como visitante asiduo.

Los miércoles por la noche se jugaba al poker en el casino de la mansión de Pilar, en sesiones en las que habría participado el camarista, otros jueces, fiscales, operadores judiciales y, en algunas ocasiones Toviggino, según relataron a Clarín fuentes que conocen el mundo del fútbol y los encuentros en la mansión de Pilar.

Las mismas fuentes también aseguran que el ministro de Justicia festejó el cumpleaños de uno de sus hijos en la mansión de Pilar. Y no habría sido su única visita.

Los vínculos de la familia Mahiques con la AFA también incluyen a Esteban Mahiques , jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia -cargo que desempeña ad honorem -. Antes, se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y también formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Más que una serie de coincidencias, la relación entre la familia Mahiques y la AFA de Tapia y Toviggino sugiere una simbiosis estructural donde el fútbol y la Justicia parecen jugar, desde hace tiempo, en el mismo equipo. En este escenario, la salida de Juan Bautista Mahiques de la UnAFA no parece un portazo, sino apenas un gesto técnico en un partido donde la verdadera lealtad ya quedó demostrada en otro campo de juego.

Fuente: Clarín