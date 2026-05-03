Portazo de Melella: el gobernador rompe con el kirchnerismo y abre una crisis política en Tierra del Fuego

Tras el escándalo generado en la madrugada del feriado del viernes cuando la Legislatura de Tierra del Fuego -con mayoría peronista- derogó la ley que convoca a reformar la Constitución provincial, el gobernador Gustavo Melella decidió este sábado romper su alianza con el kirchnerismo , lo que marca un fuerte simbronazo en la interna del PJ dado que se trata de un aliado incondicional de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El alineamiento de Melella con Cristina Kirchner lo ubicó en las antípodas de las líneas que tejió desde la Casa Rosada la administración de Javier Milei con las provincias, por lo que la marcha atrás que le asestó la Legislatura a su proyecto de reforma constitucional, colmó la paciencia del mandatario que decidió ponerle un límite al kirchnerismo, dijeron a Clarín fuentes allegadas al gobierno fueguino.

Con la reforma, para la que el jueves último había convocado a realizar las elecciones de convencionales constituyentes el 9 de agosto , el Gobierno busca limitar las reelecciones indefinidas de diputados, poner topes salariales y de permanencia en los cargos vitalicios en entes provinciales.

Es que este fue el último capítulo que toleró Melella, jefe del partido local FORJA, tras constantes conflictos con La Cámpora en su provincia, donde tiene como máximo referente al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien a las 5 de la madrugada del viernes apareció en las redes sociales a felicitar a la Legislatura por frenar la reforma. "Bien" , escribió al celebrar esa acción.

El enojo de Melella obedece a que además en las últimas elecciones legislativas había logrado una lista de unidad, en la que incluso su espacio tuvo que ceder el primer lugar en la nómina de senadores nacionales a la camporista Cándida Cristina López. En el medio, la relación con Vuoto siempre fue compleja y tirante.

Además del escándalo por el freno de la reforma constitucional, el bloque que responde a Vuoto logró también la aprobación de la denominada Ley de Goteo Diario que establece un sistema de transferencia automática y diaria de recursos desde la Provincia hacia los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La Legislatura frenó la reforma constitucional. BIEN. No se puede dilapidar el dinero de los fueguinos en una aventura electoral en el contexto económico que estamos atravesando en la provincia. La prioridad de esos fondos debiera ser sanear nuestra obra social. Primero la…

Esa norma, aprobada por el PJ, el Movimiento Popular Fueguino, Provincia Grande, Somos Fueguinos y Partido Verde, dispone la transferencia automática de fondos coparticipables -tanto federales como provinciales- llegarán de manera diaria a las tres ciudades.

Para el Gobierno de Melella, esa disposición " constituye un ahogo financiero" para la provincia, una de las más castigadas por la quita de fondos por parte de Nación y la caída de la producción industrial.

Dirigentes vinculados al mandatario de FORJA se pusieron en alerta y recordaron que al exgobernador Jorge Colazo lo destituyeron a través de una norma similar . Por eso, alertaron que "son maniobras destituyentes”.

Estamos dando un nuevo impulso a la transformación de Tierra del Fuego. Promovemos una reforma que nos permita reducir el gasto político, fortalecer las instituciones y proyectar una provincia más justa y moderna, sin afectar derechos ni servicios esenciales. pic.twitter.com/gctEhGaNRB

En medio, la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes sigue en pie, en medio de un limbo jurídico, por la decisión de la Legislatura de voltear el proyecto de reforma, y está prevista para el 9 de agosto próximo.

Ahora, mientras Melella planea vetar la norma aprobada por el kirchnerismo en la Legislatura , será el Superior Tribunal quien determine si esta ley de derogación cumple con los requisitos constitucionales.

Fuente: Clarín