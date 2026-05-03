Nuevo escenario: Javier Milei toca un piso en las encuestas, pero la oposición aún no lo capitaliza

En términos deportivos, el recorrido de Javier Milei en las encuestas durante este año sería algo así: después de alcanzar la punta y sacarle la máxima ventaja a sus rivales opositores en enero, los meses sucesivos mostraron una caída en el Presidente y el Gobierno que no se detiene , pero aún resulta insuficiente para que los superen.

A esta conclusión llegó Clarín luego de analizar 14 estudios nacionales que se presentaron el último mes. Con diferentes números, la mirada es coincidente : la combinación de la suba de la inflación y una economía que no termina de arrancar con los incómodos escándalos de presunta corrupción que salpican a los funcionarios impactaron de lleno en la opinión pública.

Los trabajos a los que accedió este diario en el último mes son de las consultoras Zentrix , Tendencias , Trends , D'Alessio IROL - Berensztein , Zuban Córdoba , Universidad de Buenos Aires , Universidad de San Andrés , Isasi - Burdman , Atlas Intel - Bloomberg , CB Global Data , Qsocial , Trespuntozero - Alaska , Rubikon Intel y Management & Fit .

Como suele ocurrir, la baja en el apoyo al Gobierno arrancó primero con los núcleos blandos . En el caso de Milei, sería básicamente el 26% que se sumó entre la primera vuelta y el balotaje y que venía, en su gran mayoría, de votantes que habían optado por Patricia Bullrich en la elección general. Pero ahora, como adelantó Clarín , el impacto también afecta al núcleo duro .

Así, en diferentes variables, Milei y el oficialismo pasaron primero de tener saldo positivo a tener saldo negativo, y luego a ver reducido el apoyo. De todos modos, en general, el Presidente y el Gobierno mantienen grupos a favor por encima del 30%. Y lo más importante para la Rosada: ese 60 y pico restante no encuentra aún una figura o espacio para canalizarlo en intención de voto.

Tras analizar los 14 estudios nacionales del último mes, Clarín sacó un promedio de las principales variables de coyuntura política y económica que se miden. Así, se pueden destacar estas cifras y conclusiones:

1) Evaluación de la gestión de Milei : 38,1% aprueba, 58,2% desaprueba y 3,7% ns/nc.

2) Rumbo del Gobierno : 32,3% dice que es correcto, 55,7% incorrecto y 12% ns/nc.

3) Imagen de Milei : 38,1% positiva, 56,1% negativa y 5,6% ns/nc.

Como puede observarse, son cifras bastante similares. Y sin ser dramáticas, vienen bajando y aún no está claro si tocaron su piso . El 38,1% de positiva, por caso, hace que Milei ya no lidere todos los rankings de imágenes , como ocurría hasta hace poco. En varios lo supera su aliada Patricia Bullrich y en unos pocos, más incómodo aún, el opositor Axel Kicillof .

Síntoma de época, un fenómeno de este año es la mejora en estas tablas de Myriam Bregman , la contracara más fuerte en términos ideológicos de Milei. Diputada del Frente de Izquierda, viene creciendo sostenidamente y, con números regulares, le alcanza para subir un par de escalones . Nada que se traduzca por ahora en un cambio importante en los cuadros de intención de voto.

La caída también pegó en las mediciones más vinculadas con la economía . Y en un gobierno como el de Milei, que se concentra básicamente en esta materia, suenan un par de alarmas. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre la situación actual y el 58,3% en promedio dice que está mal/peor que el año pasado (sólo un 23,6% responde bien/mejor y el 18,1% restante se agrupa en igual o ns/nc).

Este dato, que siempre fue negativo para una gestión que arrancó con un ajuste furibundo, hasta hace no tanto se compensaba enseguida cuando los encuestadores preguntaban por el futuro: las "expectativas económicas" . Pero ahora, acá también prevalece el pesimismo. Según el relevamiento de Clarín , el 32,9% es optimista , el 45,4% pesimista y el 21,7% cree que la cosa seguirá igual o ns/nc.

Con un extra negativo para el Gobierno: por lógica, el efecto de la herencia K se va disipando. Bastante duró igual. Hasta hace unos meses, eran más los que responsabilizaban al Gobierno anterior por encima del actual por la situación de crisis. Ya no.

El gran consuelo para el oficialismo y la sensación de que si mejora la economía la reelección de Milei es un objetivo tangible , es que en ninguno de los cuadros que miden las encuestas se percibe aún una amenaza opositora concreta. La variante más fuerte sigue siendo el peronismo/kirchnerismo , con Kicillof a la cabeza .

El gobernador bonaerense es el opositor que en promedio tiene mejor imagen y mayor intención de voto . Pero conserva un núcleo duro de rechazo, difícil de romper para un dirigente tan identificado con el kirchnerismo. Así, se entiende que en la mayoría de las mediciones electorales, siga prevaleciendo La Libertad Avanza como fuerza y Milei como candidato. Aunque sea por considerarlos "menos malos" .

En el promedio que sacó Clarín, los libertarios como espacio lideran con el 34,9% contra el 30,7% del peronismo/kirchnerismo. Luego, en una pelea más o menos pareja y ya en torno a un dígito aparecen el PRO, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas.

También Milei suele superar a Kicillof cuando los miden para un eventual balotaje . Pero el escenario es claramente distinto al de fines de 2025/arranque de 2026, cuando la duda era si el Presidente podría conseguir la reelección en primera vuelta.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín