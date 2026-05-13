Video: lograron filmar de cerca por primera vez a un yaguareté nacido en los Esteros del Iberá

Un grupo de turistas fue sorprendido por la aparición de un yaguareté cuando paseaban por los senderos de la Reserva Provincial Iberá, Corrientes. Uno de los turistas logró captar el momento en un video.

Se trata de Ombú , un ejemplar de un año y ocho meses que nació en septiembre de 2024. Forma parte de la segunda generación de yaguaretés nacidos en estado silvestre en Iberá, luego de un trabajo de reintroducción de la especie en la zona.

El avistamiento se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa a Ombú caminar tranquilo sobre el sendero de madera hasta que se aleja hacia la espesura del monte.

Expertos de la Fundación Red Yaguareté afirmaron que el joven ejemplar está transitando una etapa de dispersión natural. Un proceso biológico donde los individuos se desplazan para delimitar su propio territorio .

Su comportamiento confirma que la especie no tiene un interés instintivo en acercarse a las personas . Por lo cual, su presencia en zonas de circulación no representa peligro para los visitantes.

La escena refleja el avance del proceso de repoblación del yaguareté en los Esteros del Iberá. Según datos de la Fundación Rewilding Argentina, organización a cargo del proyecto de reintroducción de la especie, actualmente viven cerca de 50 ejemplares en el Parque Iberá .

Sin embargo, la situación de la especie sigue siendo crítica en la Argentina. El yaguareté está catalogado en peligro crítico de extinción y se estima que quedan menos de 200 ejemplares en estado silvestre en el norte del país.

En Corrientes, el yaguareté llevaba 70 años sin aparecer . El nacimiento de los primeros cachorros en libertad fue en julio de 2022.

El programa de reintroducción y conservación del yaguareté es impulsado por la Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y los gobiernos de Corrientes y Chaco.

Fuente: TN