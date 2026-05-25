Video: la reacción de Gavi cuando España anunció la lista para el Mundial

La selección de España tiene sus convocados para el próximo Mundial. En una presentación especial, que tuvo la participación estelar de Felipe VI , se conocieron los 26 jugadores que defenderán la camiseta de la nación europea .

A la espera de este momento, los jugadores se enteraron sobre la marcha y, algunos de ellos, como Pablo Gavi , explotaron de alegría al saber que su nombre fue seleccionado para participar de la Copa del Mundo.

A través de la cuenta de Instagram de Lamine Yamal , el mediocampista de 21 años estalló de emoción al saber que fue confirmado como uno de los 26 jugadores que estará presente en esta competición, que tiene a España como uno de los grandes candidatos.

La descarga de emociones tiene una historia detrás: el joven mediocampista del Barcelona sufrió dos lesiones en el último tiempo que lo marginaron de las canchas. En la temporada 2023-2024 sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un encuentro de Eliminatorias contra Georgia; en 2025 también estuvo marginado de las canchas por una rotura radial del menisco interno de su rodilla derecha , que derivó en una operación y una recuperación estimada de cinco meses.

A raíz de estos sucesos, que pusieron a prueba su entereza mental, Gavi recibió la recompensa de estar citado para el Mundial y ser parte de una experiencia única para un deportista de alto rendimiento.

España forma parte del grupo H de la Copa del Mundo y competirá contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay por un lugar en la siguiente fase.

Luis de la Fuente , entrenador de la selección de España , oficializó la lista de 26 jugadores que participarán del Mundial. Uno de los datos más importantes a destacar es la presencia de ocho jugadores del Barcelona y ninguno del Real Madrid , un hecho histórico que hizo ruido en la prensa del país europeo.

Arqueros : Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensores : Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymerich Laporte, Èric García, Marc Pubill, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Volantes : Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Álex Baena.

Delanteros : Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz y Yeremy Pino.

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Fuente: La Nación