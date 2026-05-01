Video: el mensaje de Javier Milei por el Día del Trabajador

El presidente Javier Milei difundió este viernes un video conmemorativo en sus redes sociales por el Día del Trabajador . En la pieza, de 35 segundos de duración, el se utiliza una estética basada en bloques de juguete —de tipo Lego —para representar los principales pilares de la gestión económica .

A través de una figura que recrea su apariencia, el mandatario destacó la reforma laboral , la apertura económica , la baja de la inflación, la reducción en la cantidad de ministerios y el “fin de los piquetes “.

El mensaje presidencial inició con una animación donde el personaje amontona diversos ladrillos con los hitos de su gestión para conformar una estructura que representa la “reconstrucción del país” .

El contenido termina con un saludo directo a sí mismo. “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez. Feliz día del trabajador, presidente Milei ”, reza el video.

En consonancia, la cuenta oficial de la Casa Rosada también se expresó por el 1 de Mayo con dos comunicados. En el primero, saludó a “ quienes con mérito, esfuerzo y compromiso, impulsan el desarrollo económico, social y cultural de la Nación ”.

Por otro lado, en un documento de mayor extensión , conmemoró los 173 años de la sanción de la Constitución Nacional de 1853, resaltó las ideas de Juan Bautista Alberdi —referente intelectual de Milei— y subrayó las banderas de “ la libertad, la propiedad privada, la libre navegación, el comercio y la libertad de culto ”.

La conmemoración del Día del Trabajador tiene carácter de feriado nacional inamovible en la Argentina y encuentra su origen histórico en las protestas ocurridas en Chicago , Estados Unidos, en 1886 .

En aquel momento, los obreros de la fábrica McCornick iniciaron una huelga para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas , pedido que culminó en la denominada Revuelta de Haymarket y la ejecución de cinco manifestantes.

En el ámbito local, la primera conmemoración se registró en 1890, pero no fue hasta abril de 1930 que el presidente Hipólito Yrigoyen estableció formalmente el asueto bajo la denominación de Fiesta del Trabajo .

En la actualidad, la Ley de Contrato de Trabajo estipula que quienes realicen tareas laborales durante esta fecha deben percibir una remuneración doble .

Dado que este viernes 1 de mayo de 2026 coincide con el inicio del fin de semana, la jornada dio paso a un periodo de descanso de tres días consecutivos.

Fuente: La Nación